Ook op grote oppervlakken is er in de praktijk vaak sprake van een zekere beperking door overplaatsing. In dergelijke gevallen is onze schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack de ideale keuze. Uitgerust met een in beide richtingen 200° draaibare rolborstelkop met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) en een grote werkbreedte is hij buitengewoon wendbaar en daarmee ook optimaal geschikt voor sterk overbelaste oppervlakken. Tegelijkertijd zorgt de permanente dwarspositie van de borstel en de zuigbalk ten opzichte van de rijrichting voor een hoger oppervlaktevermogen en een gelijkmatig reinigingsresultaat. In vergelijking met conventionele loodaccu's biedt de ingebouwde hoogwaardige lithium-ionaccu een tot drie keer langere levensduur en is ze bovendien volledig onderhoudsvrij. Door gebruik te maken van de innovatieve eco!efficiency-stand kan de looptijd nog eens aanzienlijk worden verlengd – en het geluidsniveau met ongeveer 40 procent worden verminderd. Het optioneel verkrijgbare HEPA-filter reinigt de afvoerlucht uit het vuile water, waardoor het apparaat ook in hygiënegevoelige omgevingen kan worden gebruikt.