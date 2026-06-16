Schrob-/zuigmachine BR 45/22 C BP Pack
Uitgebreid uitgeruste, batterijgevoede schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack. Met draaibare rolborstelkop en KART-technologie voor maximale wendbaarheid bij een groot oppervlakrendement.
Ook op grote oppervlakken is er in de praktijk vaak sprake van een zekere beperking door overplaatsing. In dergelijke gevallen is onze schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack de ideale keuze. Uitgerust met een in beide richtingen 200° draaibare rolborstelkop met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) en een grote werkbreedte is hij buitengewoon wendbaar en daarmee ook optimaal geschikt voor sterk overbelaste oppervlakken. Tegelijkertijd zorgt de permanente dwarspositie van de borstel en de zuigbalk ten opzichte van de rijrichting voor een hoger oppervlaktevermogen en een gelijkmatig reinigingsresultaat. In vergelijking met conventionele loodaccu's biedt de ingebouwde hoogwaardige lithium-ionaccu een tot drie keer langere levensduur en is ze bovendien volledig onderhoudsvrij. Door gebruik te maken van de innovatieve eco!efficiency-stand kan de looptijd nog eens aanzienlijk worden verlengd – en het geluidsniveau met ongeveer 40 procent worden verminderd. Het optioneel verkrijgbare HEPA-filter reinigt de afvoerlucht uit het vuile water, waardoor het apparaat ook in hygiënegevoelige omgevingen kan worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop +/- 200° draaibaar met KART technologie voor het gemakkelijk nemen van bochten.
- Zeer wendbaar en efficiënt, ideaal voor de beperkte ruimte.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.
Inclusief krachtige inbouwoplader
- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.
Inclusief veegfunctie
- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.
Inclusief krachtige lithium-ion-batterij
- Volledig onderhoudsvrije batterij die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Spaart hulpbronnen en verlengt de looptijd met wel 50%.
- 40% lager geluidsvolume.
- Verminderde CO2-uitstoot.
Compact apparaat
- Wegrijden van een muur in een hoek van 90° mogelijk.
- Het apparaat heeft geen uitstekende delen.
- Eenvoudig in het gebruik.
Zeer laag apparaatgewicht
- Ook gemakkelijk te transporteren over langere afstanden.
- Eenvoudig te transporteren in voertuigen.
Inklapbare stuurstang
- Compacte opbergmogelijkheid.
- Kan ook in kleine voertuigen worden vervoerd.
Stuurstang in hoogte verstelbaar
- Ergonomisch instelbaar op de lengte van de gebruiker.
Walstechnologie
- Hoge borsteldruk om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen.
- Ideaal voor de reiniging van oppervlakken met voegen en structuur.
- Gelijkmatig reinigingsresultaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|450
|Werkbreedte zuigen (mm)
|500
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|22 / 22
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1800
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1260
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,2 / 30
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 3,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|750 - 1050
|Borsteldruk (g/cm²)
|100 - 150
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1118
|Waterverbruik (l/min)
|1
|Geluidsniveau (dB(A))
|63
|Stroomsoort (V)
|25,2
|Max. vermogen (W)
|tot 550
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|43
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|866 x 530 x 1061
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Walsborstel: 1 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
- Zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Variabele borsteldruk
Videos
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BR 45/22 C BP Pack
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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