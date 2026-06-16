L'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie B 50 W Bp est idéale pour un nettoyage efficace des sols dans l'industrie. Sa conception compacte permet une meilleure la visibilité et favorise la maniabilité pendant l'utilisation, y compris dans les zones difficiles d'accès. La tête de brossage et le suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression rendent cette machine autotractée extrêmement robuste et durable. Le suceur parabolique garantit une aspiration fiable, même sur les surfaces irrégulières et dans les virages serrés. La tête de brossage R 55 garantit un nettoyage propre et puissant, notamment sur les sols structurés. Pour garantir une grande autonomie, la batterie AGM installée fournit une capacité considérables de 115 Ah. La traction des roues facilite l'utilisation tout en réduisant l'effort physique à fournir par l'utilisateur. La fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale tandis que le système Auto-Fill garantit un remplissage facile du réservoir d'eau propre avec coupure automatique de l'eau. L'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. L'application « Machine connect » permet en outre une gestion très simple des paramètres et des informations avancés via smartphone.