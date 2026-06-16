Autolaveuse aspirante B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Autolaveuse aspirante compacte à guidage manuel B 50 W Bp pour le nettoyage humide des sols. Équipée d'une batterie AGM de 115 Ah ainsi que d'une tête de brossage R 55 et d'un suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression robuste.
L'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie B 50 W Bp est idéale pour un nettoyage efficace des sols dans l'industrie. Sa conception compacte permet une meilleure la visibilité et favorise la maniabilité pendant l'utilisation, y compris dans les zones difficiles d'accès. La tête de brossage et le suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression rendent cette machine autotractée extrêmement robuste et durable. Le suceur parabolique garantit une aspiration fiable, même sur les surfaces irrégulières et dans les virages serrés. La tête de brossage R 55 garantit un nettoyage propre et puissant, notamment sur les sols structurés. Pour garantir une grande autonomie, la batterie AGM installée fournit une capacité considérables de 115 Ah. La traction des roues facilite l'utilisation tout en réduisant l'effort physique à fournir par l'utilisateur. La fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale tandis que le système Auto-Fill garantit un remplissage facile du réservoir d'eau propre avec coupure automatique de l'eau. L'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. L'application « Machine connect » permet en outre une gestion très simple des paramètres et des informations avancés via smartphone.
Caractéristiques et avantages
Machine extrêmement compacteBonne visibilité et excellente manœuvrabilité. Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.
Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »Éventail de fonctions et d'informations avancé. Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage. Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.
Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pressionComposants robustes et résistants. Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.
Suceur d'aspiration parabolique avec raclettes d'aspiration en Linatex
- Aspiration parfaite, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés.
- Moins de risques de dérapage et moins de retouches manuelles.
Tête de brossage à double rouleau R 55
- Pression de contact et vitesse de rotation des brosses élevées.
- Excellent résultat de nettoyage, y compris lors d'un nettoyage en profondeur et sur les sols structurés.
- Fonction de prébalayage intégrée.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|550
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3600
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2160
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 115
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 10
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|965
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Poids total autorisé (kg)
|235
|Poids sans accessoires (kg)
|171
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Fact
- Fonction de balayage
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Commande via application
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage de bâtiments, de magasins ou d'établissements publics
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Pour le nettoyage courant et le nettoyage d'appoint, par ex. dans les établissements publics