Schrob-/zuigmachine B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Compacte B 50 W Bp duwschrobzuigmachine voor de reiniging van natte vloeren. Voorzien van 115 Ah AGM accu en R 55 borstelkop en zuigbalk van robuust gegoten aluminium.
De batterij aangedreven B 50 W Bp schrobzuigmachine is ideaal voor efficiënte vloerreiniging in industriële omgevingen. Het compacte ontwerp zorgt voor een beter overzicht en biedt een uitstekende manoeuvreerbaarheid, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen. Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium maken de walk-behind machine uiterst robuust en duurzaam. De parabolische zuigbalk zorgt voor een perfecte zuigkracht, ook op oneffen oppervlakken en in krappe bochten. De R 55 borstelkop zorgt voor een grondige en krachtige reiniging - vooral op gestructureerde oppervlakken. De geïntegreerde AGM accu levert 115 Ah vermogen voor een lange werktijd. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert zo de fysieke belasting voor de gebruiker. De autospoelfunctie zorgt voor een contactloze reiniging van de vuilwatertank, het auto-vulsysteem voor het eenvoudig vullen van de schoonwatertank met een automatische waterstopfunctie. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met de universele vulslang. Daarnaast zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone te bedienen met de "Machine connect" app.
Kenmerken en voordelen
Uiterst compacte machineGoed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid. Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.
Connectiviteit/"Machine connect" smartphone appUitgebreide reeks functies en informatie. Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing. Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.
Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminiumRobuuste en slijtvaste componenten. Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.
Parabolische zuigbalk met Linatex zuiglippen
- Perfecte afzuiging, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in nauwe bochten.
- Minder risico op uitglijden en minder handmatig werk.
R 55 borstelkop met dubbele rol
- Hoge contactdruk en borstelsnelheid.
- Uitstekende reinigingsresultaten, ook voor dieptereiniging en op gestructureerde vloeren.
- Geïntegreerde voorveegfunctie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|550
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3600
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2160
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 115
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 10
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|965
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|235
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|171
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Lader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- FACT
- Veegfunctie
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Bediening via app
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Perfect voor het schoonmaken van gebouwen, in de detailhandel of in openbare gebouwen.
- Geschikt voor het reinigen van vloeren in kantines, scholen en ziekenhuizen
- Voor onderhoud en tussentijdse reiniging, bijv. in openbare gebouwen