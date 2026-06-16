De batterij aangedreven B 50 W Bp schrobzuigmachine is ideaal voor efficiënte vloerreiniging in industriële omgevingen. Het compacte ontwerp zorgt voor een beter overzicht en biedt een uitstekende manoeuvreerbaarheid, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen. Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium maken de walk-behind machine uiterst robuust en duurzaam. De parabolische zuigbalk zorgt voor een perfecte zuigkracht, ook op oneffen oppervlakken en in krappe bochten. De R 55 borstelkop zorgt voor een grondige en krachtige reiniging - vooral op gestructureerde oppervlakken. De geïntegreerde AGM accu levert 115 Ah vermogen voor een lange werktijd. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert zo de fysieke belasting voor de gebruiker. De autospoelfunctie zorgt voor een contactloze reiniging van de vuilwatertank, het auto-vulsysteem voor het eenvoudig vullen van de schoonwatertank met een automatische waterstopfunctie. Vers water kan eenvoudig bij elke kraan worden bijgevuld met de universele vulslang. Daarnaast zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig vanaf uw smartphone te bedienen met de "Machine connect" app.