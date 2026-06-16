L'autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp est idéale pour un nettoyage efficace des sols et se distingue par sa conception extrêmement robuste. La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont fabriqués à partir d'aluminium moulé sous pression durable – pour une excellente aspiration, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés. La tête de brossage monodisque D 51 fiable garantit un résultat de nettoyage optimal et une propreté en profondeur. Une puissante batterie lithium-ion de 90 Ah permet une grande autonomie. Le design compact de la machine autotractée améliore la visibilité et la maniabilité, notamment dans les espaces exigus. L'entraînement des roues facilite l'utilisation en réduisant l'effort physique. Le nouveau système de dosage DOSE favorise en outre un dosage de détergent exact pour économiser des frais et préserver les ressources. La fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale. Le flexible universel et le système Auto-Fill favorisent un remplissage facile du réservoir d'eau propre doté d'une fonction de coupure, à n'importe quel robinet. L'application « Machine connect » permet en outre un accès pratique aux paramètres et aux informations avancés via smartphone.