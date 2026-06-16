De compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp is ideaal voor een efficiënte vloerreiniging en beschikt over een bijzonder robuust ontwerp. De borstelkop en wisser zijn gemaakt van duurzaam gegoten aluminium – voor uitstekende zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken en in krappe bochten. De eenschijfsborstelkop D 51 met geïntegreerde veegfuncties zorgt betrouwbaar voor optimale en grondige reinigingsresultaten. De lithium-ionbatterij van 80 Ah maakt een lange gebruiksduur mogelijk. Het compacte ontwerp van de achterloopmachine zorgt voor een beter overzicht en wendbaarheid, zelfs in bijzonder smalle ruimtes. De wielaandrijving vergemakkelijkt de bediening en vermindert de fysieke belasting. Het nieuwe DOSE-doseersysteem helpt ook bij het nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen – waardoor geld en hulpbronnen worden bespaard. De automatische spoelfunctie maakt een contactloze reiniging van de vuilwatertank mogelijk. De universele slang en het automatische vulsysteem maken het eenvoudig vullen van de verswatertank bij elke kraan met ingebouwde stopfunctie mogelijk. Bovendien zijn geavanceerde instellingen en informatie eenvoudig toegankelijk vanaf uw smartphone dankzij de app.