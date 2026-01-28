Autolaveuse aspirante BD 50/60 C Classic Ep

Le modèle idéal d’entrée de gamme: l’autolaveuse autotractée BD 50/60 C Ep Classic, branchée sur secteur, avec technologie de brosses et réservoir de 60 l pour un rendement surfacique jusqu’à 2000 m²/h.

Compacte et avec équipement minime, la BD 50/60 C Ep Classic permet d’obtenir des résultats de nettoyage maximums. Ses réglages et fonctionnalités essentiels ont été réduits au minimum nécessaire pour garantir une utilisation efficace. Grâce à son système EASY Operation, cette autolaveuse est facile à manier. Aux dimensions compactes, elle est très maniable et offre à l’opérateur une excellente vue sur la surface à nettoyer. En outre, cette autolaveuse branchée sur secteur et équipée de brosses disques convainc par son prix avantageux. La BD 50/60 C Ep Classic convient aussi bien pour les interventions occasionnelles que pour le fonctionnement continu.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse aspirante BD 50/60 C Classic Ep: Modèle d’entrée de gamme avantageux
Modèle d’entrée de gamme avantageux
Excellent rapport qualité-prix. Réduite aux fonctionnalités essentielles.
Autolaveuse aspirante BD 50/60 C Classic Ep: Dimensions compactes et grand volume de réservoir
Dimensions compactes et grand volume de réservoir
Très agile. Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
Autolaveuse aspirante BD 50/60 C Classic Ep: Grande largeur de travail
Grande largeur de travail
Tête de brossage intégrée à brosse-disque de 51 cm. Pour le nettoyage économique de moyennes surfaces.
Fonctionnement sur secteur (230 V, 50 Hz)
  • Poids réduit.
  • Convient aux interventions occasionnelles ainsi qu’au service continu.
Système Home Base
  • Possibilité de raccorder des accessoires ou des outils portés.
  • Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Panneau EASY Operation
  • Maniement au moyen d’un seul interrupteur.
  • Maniement très simple.
Reconnaissance simple des fonctionnalités grâce aux organes de service jaunes
  • Durée de familiarisation réduite aussi pour un personnel non spécialisé.
Organes de service robustes et d’une grande longévité
  • Convient à l’utilisation quotidienne.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Fonctionnement sur secteur
Traction Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses (mm) 510
Largeur d'aspiration (mm) 900
Réservoir eau propre/sale (l) 60 / 60
Rendement surfacique théorique (m²/h) 2040
Rendement surfacique pratique (m²/h) 1020
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression de contact des brosses (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Consommation d'eau (l/min) max. 2,3
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 67
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance absorbée (W) max. 1100
Couleur anthracite
Poids sans accessoires (kg) 52
Dimensions (L × l × h) (mm) 1170 x 570 x 1025

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 1 Pièce(s)
  • Roues de transport
  • Suceur d'aspiration, en V

Équipement

  • Système à deux réservoirs
  • Fonctionnement sur secteur
