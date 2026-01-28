Schrob-/zuigmachine BD 50/60 C Ep Classic

Het ideale instapmodel: BD 50/60 C Ep Classic handgeleide, elektrisch aangedreven schrob-/zuigmachine met disctechnologie en 60 liter tank voor een oppervlakteprestatie tot 2.000 m²/u.

De compacte BD 50/60 C Ep Classic biedt maximale reinigingsprestaties met minimale uitrusting. Het aantal bedieningselementen is teruggebracht tot de belangrijkste instellingen en functies voor efficiënt gebruik. Dankzij het EASY Operation-concept is bediening van de machine zeer eenvoudig. Deze compacte machine is zeer wendbaar en biedt de bediener een goed zicht op het te reinigen oppervlak. Bovendien is deze handgeleide schrob-/zuigmachine met disctechnologie, die werkt op netstroom, ook zeer betaalbaar. De BD 50/60 C Ep Classic is ideaal voor incidenteel en continu gebruik.

Kenmerken en voordelen
Schrob-/zuigmachine BD 50/60 C Ep Classic: Aantrekkelijk geprijsd instapmodel
Aantrekkelijk geprijsd instapmodel
Zeer goede prijs-/prestatieverhouding. Teruggebracht tot de belangrijkste functies.
Schrob-/zuigmachine BD 50/60 C Ep Classic: Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen
Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen
Bijzonder wendbaar. Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
Schrob-/zuigmachine BD 50/60 C Ep Classic: Grote werkbreedte
Grote werkbreedte
Ingebouwde discborstelkop met 51 cm-borstel. Voor een zuinige reiniging van middelgrote objecten.
Werking op netstroom (230 V, 50 Hz)
  • Gering gewicht
  • Geschikt voor zowel occasionele behoefte als continubedrijf.
Homebasesysteem
  • Overige toebehoren of werktuigen kunnen worden aangebracht.
  • Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
EASY-Operation-Panel
  • Bediening via één schakelaar.
  • Bijzonder eenvoudig te gebruiken.
Eenvoudige toekenning van functies door gele bedieningselementen
  • Geringe inleertijd ook voor ongeschoold personeel.
Robuuste bedieningselementen met lange levensduur
  • Geschikt voor dagelijks gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Werking op elektriciteit
Tractie-aandrijving Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels (mm) 510
Werkbreedte zuigen (mm) 900
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 60 / 60
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 2040
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 1020
Borsteltoerental (tr/min) 180
Borsteldruk (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Waterverbruik (l/min) max. 2,3
Geluidsniveau (dB(A)) 67
Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Max. vermogen (W) max. 1100
Kleur antraciet
Gewicht zonder toebehoren (kg) 52
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1170 x 570 x 1025

Inbegrepen bij levering

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • Transportwielen
  • Zuigbalk, V-Vormig

Uitvoering

  • 2-tank-systeem
  • Werking op elektriciteit
Videos
Toebehoren
Reinigingsmiddel