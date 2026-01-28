De compacte BD 50/60 C Ep Classic biedt maximale reinigingsprestaties met minimale uitrusting. Het aantal bedieningselementen is teruggebracht tot de belangrijkste instellingen en functies voor efficiënt gebruik. Dankzij het EASY Operation-concept is bediening van de machine zeer eenvoudig. Deze compacte machine is zeer wendbaar en biedt de bediener een goed zicht op het te reinigen oppervlak. Bovendien is deze handgeleide schrob-/zuigmachine met disctechnologie, die werkt op netstroom, ook zeer betaalbaar. De BD 50/60 C Ep Classic is ideaal voor incidenteel en continu gebruik.