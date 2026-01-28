Autolaveuse aspirante BR 30/4 C Ep + MF
L'autolaveuse aspirante BR 30/4 C très compacte et très légère avec son poids de seulement 11,5 kg offre une alternative innovante et puissante au nettoyage manuel des surfaces dures comprises entre 20 et 200 m². Le sol est immédiatement sec après le nettoyage, ce qui évite les risques de dérapage et le rend à nouveau praticable. Idéale pour le nettoyage des petites boutiques, des restaurants, des stations-services, des supermarchés, des sanitaires, des hôtels, des snacks ou bien comme complément aux autolaveuses aspirantes existantes.
Sa forme lui permet d'être aussi facile à manœuvrer qu'un aspiro-brosseur. Par rapport au lavage classique, la machine offre l'avantage d'une pression de contact multipliée par 10 et donc d'une puissance de nettoyage nettement supérieure. Et ce, avec une vitesse du rouleau d'environ 1 500 tours. Elle est capable d'aspirer en marche avant comme en marche arrière. En cas de salissures tenaces, les suceurs d'aspiration peuvent également être relevés. Cela permet un temps d'action prolongé de l'eau de nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Brosse-rouleau à grande vitesse
- 10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints.
- Rotation du rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.
Séchage rapide
- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité - en avant et en arrière
- Le sol redevient praticable immédiatement.
- Pour un nettoyage en profondeur, l'aspiration peut être désactivée par l'intermédiaire d'une pédale.
L'aspiration peut être désactivée
- L'aspiration peut être désactivée par la pédale.
- Peut s'utiliser avec un détergent pour un nettoyage en profondeur.
Réservoirs amovibles
- Le réservoir d'eau est amovible pour pouvoir être rempli dans un lavabo.
- Le réservoir d'eau sale peut être retiré séparément et être vidé dans un lavabo.
- Les réservoirs peuvent être enlevés séparément ou ensemble. Ils sont dotés d'une poignée pour un transport facile.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Largeur d'aspiration (mm)
|300
|Réservoir eau propre/sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|200
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|150
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1450
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|100
|Consommation d'eau (l/min)
|0,3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|max. 72
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance absorbée (W)
|820
|Couleur
|anthracite
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|495 x 340 x 1145
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
- Rouleau microfibre: 1 Pièce(s)
- Roues de transport
- 2 Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur