Autolaveuse aspirante BR 30/4 C Ep + MF

L'autolaveuse aspirante BR 30/4 C très compacte et très légère avec son poids de seulement 11,5 kg offre une alternative innovante et puissante au nettoyage manuel des surfaces dures comprises entre 20 et 200 m². Le sol est immédiatement sec après le nettoyage, ce qui évite les risques de dérapage et le rend à nouveau praticable. Idéale pour le nettoyage des petites boutiques, des restaurants, des stations-services, des supermarchés, des sanitaires, des hôtels, des snacks ou bien comme complément aux autolaveuses aspirantes existantes.