Manoeuvreren gaat met deze machine net zo gemakkelijk als met een zuigborstel. De machine oefent tien keer zoveel contactdruk uit als een handzwabber en geeft een veel beter reinigingsresultaat. En dit met een walsborstel die 1.500 omwentelingen per minuut maakt. De machine behoudt de zuigkracht bij zuigen in voorwaartse en achterwaartse richting. De zuigbalk kan bij hardnekkig vuil omhoog worden gebracht. Dit maakt een langere contacttijd mogelijk voor de reinigingsapparatuur.