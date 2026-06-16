Autolaveuse aspirante BR 30/4 C Retail
Restaurant, boutique, hôtel ou local sanitaire : l'aspiro-laveuse BR 30/4 C en filaire nettoie toutes les surfaces dures en douceur.
L'aspiro-laveuse BR 30/4 C filaire est la solution hygiénique et rapide des petites surfaces. Les sols sont lavés et séchés en un seul passage ; le nettoyage se fait exclusivement à l'eau claire et les mains ne sont jamais en contact avec l'eau. Maniable et simple d'utilisation, elle se faufile partout même sous les meubles.
Caractéristiques et avantages
Brosse-rouleau à grande vitesse
- 10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints.
- Rotation du rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.
Séchage rapide
- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité - en avant et en arrière
- Séchage rapide du sol
- Pour un nettoyage en profondeur, l'aspiration peut être désactivée par l'intermédiaire d'une pédale.
L'aspiration peut être désactivée
- L'aspiration peut être désactivée par la pédale.
- Peut s'utiliser avec un détergent pour un nettoyage en profondeur.
Réservoirs amovibles
- Le réservoir d'eau est amovible pour pouvoir être rempli dans un lavabo.
- Le réservoir d'eau sale peut être retiré séparément et être vidé dans un lavabo.
- Les réservoirs peuvent être enlevés séparément ou ensemble. Ils sont dotés d'une poignée pour un transport facile.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Largeur d'aspiration (mm)
|300
|Réservoir eau propre/sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|200
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|150
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1450
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|100
|Consommation d'eau (l/min)
|0,3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70,5
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Puissance absorbée (W)
|820
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|12
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|390 x 335 x 1180
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Fonctionnement sur secteur
Vidéos
Accessoires
Détergents
Piéces détachées BR 30/4 C Retail
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