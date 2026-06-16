Schrob-/zuigmachine BR 30/4 C
De BR 30/4 C schrobzuigmachine (11,5 kg) is het lichte, krachtige alternatief voor handmatig dweilen. Ideaal voor harde vloeren van 20-200 m². Direct droog en veilig beloopbaar resultaat.
Deze machine is net zo wendbaar als een borstelstofzuiger. Hij levert tien keer meer borsteldruk dan handmatig dweilen, met een aanzienlijk beter reinigingsresultaat dankzij een toerental van ca. 1.500 omwentelingen. De machine blijft zuigen tijdens het zowel vooruit- als achteruitrijden. Voor hardnekkig vuil kunnen de zuigbalken omhoog worden gezet, zodat de reinigingsvloeistof langer kan inwerken voor een optimaal resultaat.
Kenmerken en voordelen
Sneldraaiende walsborstel
- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.
- De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.
Onmiddellijk droog
- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – in voorwaartse en achterwaartse richting.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
- Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
Afzuiging uitschakelbaar
- De afzuiging kan met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
- Voor een grondige reiniging kan tijdens de eerste stap de reinigingsvloeistof worden aangebracht en tijdens de tweede stap worden opgezogen.
Afneembare reservoirs
- Het handige schoonwaterreservoir kan worden verwijderd en gevuld in kleine wasbakken.
- Het vuilwaterreservoir kan apart worden verwijderd en kan bijvoorbeeld in een gootsteen worden geleegd.
- De reservoirs kunnen samen of apart worden verwijderd. Met hengsel voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|300
|Werkbreedte zuigen (mm)
|300
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|4 / 4
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|150
|Borsteltoerental (tr/min)
|1450
|Borsteldruk (g/cm²)
|100
|Waterverbruik (l/min)
|0,3
|Geluidsniveau (dB(A))
|70,5
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Max. vermogen (W)
|820
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|390 x 335 x 1180
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 1 Stuk(s)
- Zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Werking op elektriciteit
Videos
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BR 30/4 C
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