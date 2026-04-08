Autolaveuse aspirante B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
9 000 m² par heure nettoyés grâce à notre autolaveuse aspirante autoportée B 220 R. Cet appareil avec tête de brossage à disques et 90 cm de largeur de travail dispose d'une batterie de 240 Ah et d'un chargeur intégré.
Équipée d'un suceur d'aspiration puissant de dernière génération en aluminium moulé sous pression, d'une tête de brossage à disques avec 90 centimètres de largeur de travail, d'un capteur d'angle de braquage pour augmenter la sécurité à une vitesse de travail de 10 km/h et du système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement ainsi que du dosage de l'eau en fonction de la vitesse, notre autolaveuse aspirante autoportée compacte B 220 R s'illustre par d'excellents résultats de nettoyage. En outre, elle est extrêmement facile et sûre d'utilisation. Cela est entre autres garanti par le grand afficheur couleur en 30 langues et le système à clé KIK breveté, permettant d'attribuer différents droits d'accès aux différents utilisateurs et prévenant ainsi les erreurs de manipulation. Pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 220 litres, la fonction Auto-Fill fait partie de l'équipement au même titre que le système de rinçage automatique du réservoir pour un nettoyage confortable du réservoir d'eau sale. Un chargeur intégré facilite la recharge de la puissante batterie de 240 Ah. Pour une meilleure visibilité, des feux de circulation diurne sont en outre intégrés de série.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de brossage à brosse-disque
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système de nettoyage breveté du réservoir
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Jusqu'à 70 % d'économie d'eau lors du nettoyage en comparaison avec un flexible d'eau courant.
- Meilleure hygiène.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Électrique
|Largeur de travail des brosses (mm)
|900 - 900
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|220 / 220
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|9000
|Type de batterie
|Entretien réduit
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|10
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 180
|Pression de contact des brosses (kg)
|94
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|2400
|Poids total autorisé (kg)
|994
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|230
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique