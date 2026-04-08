Uitgerust met een krachtige, nieuwste-generatie, gegoten aluminium zuigmond, een schijfborstelkop met een werkbreedte van 90 cm en het DOSE reinigingsmiddel doseersysteem dat middelen bespaart, maakt onze compacte B 220 R Bp opzit-schrobzuigmachine indruk met uitstekende reinigingsresultaten. Bovendien is de machine uiterst eenvoudig en veilig te bedienen. Dit komt onder andere door het grote, kleurendisplay met 30 talen en het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem, waarmee verschillende gebruikers verschillende toegangsrechten kunnen worden toegewezen en bedieningsfouten zo worden uitgesloten. De machine wordt tevens geleverd met de autofill-functie voor het snel vullen van de 220 liter schoonwatertank, evenals het automatische tankspoelsysteem, wat het reinigen van de vuilwatertank gemakkelijk maakt. De ingebouwde lader vergemakkelijkt het opladen van de krachtige 240 Ah accu. Een dagrijverlichting is standaard geïntegreerd voor verbeterde zichtbaarheid en de B 220 R Bp beschikt over stalen aanrijbeveiliging ter bescherming tegen schade.