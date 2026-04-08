Schrob-/zuigmachine B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Onze B 220 R Bp opzit-schrobzuigmachine kan 5400 m² per uur reinigen. De machine, met een schijfborstelkop en een werkbreedte van 90 cm, wordt geleverd met een 240 Ah accu en acculader.
Uitgerust met een krachtige, nieuwste-generatie, gegoten aluminium zuigmond, een schijfborstelkop met een werkbreedte van 90 cm en het DOSE reinigingsmiddel doseersysteem dat middelen bespaart, maakt onze compacte B 220 R Bp opzit-schrobzuigmachine indruk met uitstekende reinigingsresultaten. Bovendien is de machine uiterst eenvoudig en veilig te bedienen. Dit komt onder andere door het grote, kleurendisplay met 30 talen en het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem, waarmee verschillende gebruikers verschillende toegangsrechten kunnen worden toegewezen en bedieningsfouten zo worden uitgesloten. De machine wordt tevens geleverd met de autofill-functie voor het snel vullen van de 220 liter schoonwatertank, evenals het automatische tankspoelsysteem, wat het reinigen van de vuilwatertank gemakkelijk maakt. De ingebouwde lader vergemakkelijkt het opladen van de krachtige 240 Ah accu. Een dagrijverlichting is standaard geïntegreerd voor verbeterde zichtbaarheid en de B 220 R Bp beschikt over stalen aanrijbeveiliging ter bescherming tegen schade.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Borstelkop met disctechniek
- Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
- Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot wel 70% vergeleken met reinigen met een conventionele waterslang.
- Betere hygiëne.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|900 - 900
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|9000
|Batterijtype
|Onderhoudsarm
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Snelheid (km/u)
|10
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180 - 180
|Borsteldruk (kg)
|94
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Max. vermogen (W)
|2400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|230
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie-, logistieke en zware industriehallen en magazijnen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie