Autolaveuse aspirante BD 50/40 RS Bp

L’autolaveuse autoportée à rouleaux BR 55/40 RS Bp se distingue par sa compacité. Cette autolaveuse professionnelle est idéale pour le nettoyage des zones difficiles exigues.

En vraie professionnelle des petites surfaces, la BR 55/40 RS marie avec succès la vitesse de travail et le confort d’une autoportée avec la compacité et la maniabilité d’une autotractée. Avec un rayon de braquage de seulement 1,20 m et une largeur de 68 cm, elle pivote aisément sur elle-même et se faufile aussi bien dans les ascenseurs qu’entre les passages de caisse. Le conducteur dispose d’une vision à 360° de la zone de travail : les obstacles sont contournés facilement et la sécurité est accrue même dans les zones à fort trafic. Economique, la BR 55/40 40 RS est équipée du mode eco!efficiency. Résultat : une qualité de nettoyage irréprochable associée à une réduction de la consommation d’eau, de détergent et d’énergie. Ingénieuse, elle dispose du pré-balayage intégré et d’un système de remplissage du réservoir par raccord rapide. La position debout offre à l’opérateur un grand confort de conduite. Simple d’utilisation, la BR 55/40 RS dispose d’un bouton de commande unique.

Caractéristiques et avantages
Utilisation facile
  • Facile à utiliser.
  • Le mode eco!efficiency permet d'économiser du temps, de l'énergie, de l'eau et du détergent.
Remplissage automatique en option.
  • La machine est simplement raccordée au réseau d'eau. Une fois la machine pleine, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement.
  • Cela permet de gagner du temps et de s'occuper d'autre chose.
Mode eco!efficiency
  • Permet un gain de temps, d'énergie, d'eau et de détergent.
Commandes faciles à utiliser
  • Bouton unique pour tous les réglages de nettoyage. Facile à utiliser.
Passage rapide
  • Raclettes et brosses peuvent être remplacés sans outils.
  • La raclette peut être changée en quelques secondes
Système unique de raclette tournante
  • Pour ramasser toute l'eau.
Extrêmement maniable
  • Pour une bonne maniabilité et un grand rendement
Dimensions compactes
  • Vue dégagée pour un nettoyage précis.
Conception compacte
  • Facile à transporter et à stocker.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Traction Moteur de traction
Largeur de travail des brosses (mm) 510
Largeur d'aspiration (mm) 691
Réservoir eau propre/sale (l) 40 / 40
Rendement surfacique théorique (m²/h) 2805
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2000
Batterie (V) 36
Autonomie de la batterie (h) max. 2,5
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression de contact des brosses (g/cm²/kg) 20 / 26
Consommation d'eau (l/min) 1,5
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 66,9
Puissance absorbée (W) max. 1080
Poids total autorisé (kg) 330
Dimensions (L × l × h) (mm) 1118 x 691 x 1316

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 1 Pièce(s)
  • Suceur d'aspiration, incurvée

Équipement

  • Traction puissant
  • Interruption de l'arrosage automatique
  • Système à deux réservoirs
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