Autolaveuse aspirante BD 50/40 RS Bp
L’autolaveuse autoportée à rouleaux BR 55/40 RS Bp se distingue par sa compacité. Cette autolaveuse professionnelle est idéale pour le nettoyage des zones difficiles exigues.
En vraie professionnelle des petites surfaces, la BR 55/40 RS marie avec succès la vitesse de travail et le confort d’une autoportée avec la compacité et la maniabilité d’une autotractée. Avec un rayon de braquage de seulement 1,20 m et une largeur de 68 cm, elle pivote aisément sur elle-même et se faufile aussi bien dans les ascenseurs qu’entre les passages de caisse. Le conducteur dispose d’une vision à 360° de la zone de travail : les obstacles sont contournés facilement et la sécurité est accrue même dans les zones à fort trafic. Economique, la BR 55/40 40 RS est équipée du mode eco!efficiency. Résultat : une qualité de nettoyage irréprochable associée à une réduction de la consommation d’eau, de détergent et d’énergie. Ingénieuse, elle dispose du pré-balayage intégré et d’un système de remplissage du réservoir par raccord rapide. La position debout offre à l’opérateur un grand confort de conduite. Simple d’utilisation, la BR 55/40 RS dispose d’un bouton de commande unique.
Caractéristiques et avantages
Utilisation facile
- Facile à utiliser.
- Le mode eco!efficiency permet d'économiser du temps, de l'énergie, de l'eau et du détergent.
Remplissage automatique en option.
- La machine est simplement raccordée au réseau d'eau. Une fois la machine pleine, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement.
- Cela permet de gagner du temps et de s'occuper d'autre chose.
Mode eco!efficiency
- Permet un gain de temps, d'énergie, d'eau et de détergent.
Commandes faciles à utiliser
- Bouton unique pour tous les réglages de nettoyage. Facile à utiliser.
Passage rapide
- Raclettes et brosses peuvent être remplacés sans outils.
- La raclette peut être changée en quelques secondes
Système unique de raclette tournante
- Pour ramasser toute l'eau.
Extrêmement maniable
- Pour une bonne maniabilité et un grand rendement
Dimensions compactes
- Vue dégagée pour un nettoyage précis.
Conception compacte
- Facile à transporter et à stocker.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|691
|Réservoir eau propre/sale (l)
|40 / 40
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2805
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2000
|Batterie (V)
|36
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Consommation d'eau (l/min)
|1,5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66,9
|Puissance absorbée (W)
|max. 1080
|Poids total autorisé (kg)
|330
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Système à deux réservoirs