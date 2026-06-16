En vraie professionnelle des petites surfaces, la BR 55/40 RS marie avec succès la vitesse de travail et le confort d’une autoportée avec la compacité et la maniabilité d’une autotractée. Avec un rayon de braquage de seulement 1,20 m et une largeur de 68 cm, elle pivote aisément sur elle-même et se faufile aussi bien dans les ascenseurs qu’entre les passages de caisse. Le conducteur dispose d’une vision à 360° de la zone de travail : les obstacles sont contournés facilement et la sécurité est accrue même dans les zones à fort trafic. Economique, la BR 55/40 40 RS est équipée du mode eco!efficiency. Résultat : une qualité de nettoyage irréprochable associée à une réduction de la consommation d’eau, de détergent et d’énergie. Ingénieuse, elle dispose du pré-balayage intégré et d’un système de remplissage du réservoir par raccord rapide. La position debout offre à l’opérateur un grand confort de conduite. Simple d’utilisation, la BR 55/40 RS dispose d’un bouton de commande unique.