Schrob-/zuigmachine BD 50/40 RS Bp
Step-on schrob-/zuigmachine met werkbreedte van 51 cm en tankinhoud van 40 l. De step-on machine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine.
Deze step-on schrob-/zuigmachine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine. De BD 50/40 RS is de ideale machine voor supermarkten, openbare gebouwen, gezondheidszorg en schoonmaakbedrijven. Met de uitzonderlijke kleine draaicirkel kunnen ook kleinere ruimtes met veel hoeken efficiënt worden gereinigd. Indrukwekkend zijn het compacte ontwerp en de enorme prestaties. Sensationele draaiende zuigbalken. De zuigbalk draait rond het borsteldek zodat zelfs het water in de scherpste bochten 100% wordt opgezogen. Dankzij de instelbare Eco-stand kan energie- en kostenbesparend onderhoud worden uitgevoerd met uitstekende reinigingsresultaten. Zorg voor het milieu wordt gecombineerd met indrukwekkende reinigingsprestaties.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige bediening
- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De eco!efficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.
Automatische vulmogelijkheid
- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.
Eco-modus
- Bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.
Eenvoudige bedieningselementen
- Slechts 1 knop voor alle reinigingsinstellingen. Voor een eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
Eenvoudige vervanging
- Zuigstrips en borstel kunnen zonder gereedschap vervangen worden.
- Zuigbalk kan in een handomdraai vervangen worden.
Uniek roterend vervangprincipe van de zuigstrips
- Neemt het water in elke bocht voor 100% op.
Extreem wendbaar
- Voor een goede manoeuvreerbaarheid, een hoge oppervlaktecapaciteit en minder nareinigingskosten.
Compacte afmetingen
- Goed zicht 30 cm voor het voertuig. Voor een anticiperende reiniging.
Compacte constructie
- Eenvoudig te vervoeren en op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|691
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|40 / 40
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2805
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2000
|Batterij (V)
|36
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Waterverbruik (l/min)
|1,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|66,9
|Max. vermogen (W)
|max. 1080
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|330
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
Uitvoering
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- 2-tank-systeem