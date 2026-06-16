Autolaveuse aspirante BR 40/10 C Anniversary Edition
La BR 40/10 C Anniversary Edition en noir. Cette machine compacte et puissante dispose d'une largeur de travail de 400 mm et d'un volume de réservoir de 10 l.
Kärcher fête ses 90 ans : la BR 40/10 C Anniversary Edition en noir offre une utilisation flexible. Elle permet un lavage et une aspiration silencieux dans les deux sens. Elle dispose d'un guidon rabattable ainsi que de réservoirs amovibles qui peuvent être transportés sans effort grâce à une poignée de transport à dispositif d'arrêt. Les brosses et les raclettes d'aspiration peuvent être changées en quelques secondes sans outils. La fourniture de l'édition anniversaire inclut en outre deux brosses à profil en relief en coloris orange.
Caractéristiques et avantages
Puissant et rapide
- Deux brosses-rouleaux à grande vitesse, avec pression de contact élevée.
- Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière.
- Séchage rapide du sol
Machine basse
- Nettoie facilement sous les meubles.
- La poignée peut se plier dans deux directions.
- Réservoir amovible
Facile d'entretien
- Suceurs et brosses faciles à remplacer sans outils.
- Raclette facile à enlever et à nettoyer.
- Tous les composants électriques sont rapidement et facilement accessibles.
Poignée ergonomique
- Pour une utilisation plus facile.
- Contrôle du débit d'eau et de la brosse intégrés.
- Idéal pour le transport et le stockage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail des brosses (mm)
|400
|Largeur d'aspiration (mm)
|400
|Réservoir eau propre/sale (l)
|10 / 10
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|400
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|300
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1100
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|max. 75
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (W)
|2300
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|35,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|520 x 470 x 1150
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Brosse-rouleau avec variation de profondeur: 2 Pièce(s)
- Roues de transport
- 2 Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur
- Pression de contact variable
Accessoires
Détergents
Piéces détachées BR 40/10 C Anniversary Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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