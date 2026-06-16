90 jaar Kärcher: de BR 40/10 C Anniversary Edition in het zwart is een flexibele optie voor gebruik in diverse toepassingen. Hij schrobt en zuigt stil in beide richtingen. Hij heeft een inklapbare duwbeugel en afneembare tanks, die gemakkelijk kunnen worden vervoerd met een vergrendelbare draaggreep. De borstels en zuigmonden zijn eenvoudig en zonder gereedschap binnen enkele seconden te vervangen. Twee oranje gekleurde dual-trim borstels zijn ook inbegrepen in de levering van de Anniversary Edition.