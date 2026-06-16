Schrob-/zuigmachine BR 40/10 C Anniversary Edition
De BR 40/10 C Anniversary Edition in het zwart. De compacte en krachtige machine heeft een werkbreedte van 400 mm en een tankinhoud van 10 liter.
90 jaar Kärcher: de BR 40/10 C Anniversary Edition in het zwart is een flexibele optie voor gebruik in diverse toepassingen. Hij schrobt en zuigt stil in beide richtingen. Hij heeft een inklapbare duwbeugel en afneembare tanks, die gemakkelijk kunnen worden vervoerd met een vergrendelbare draaggreep. De borstels en zuigmonden zijn eenvoudig en zonder gereedschap binnen enkele seconden te vervangen. Twee oranje gekleurde dual-trim borstels zijn ook inbegrepen in de levering van de Anniversary Edition.
Kenmerken en voordelen
Krachtig en snel
- Twee snel draaiende walsborstels met hoge borsteldruk.
- Twee zuigstrips nemen het water zowel voor- als achterwaarts op.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
Lage onderdoorrijhoogte
- Probleemloos reinigen onder meubilair.
- De duwbeugel kan in beide richtingen worden gedraaid.
- Bij zeer lage objecten kan ook het reservoir nog worden losgekoppeld.
Onderhoudsvriendelijk
- Eenvoudig en zonder gereedschap vervangen van borstels en zuigstrips.
- Waterverdeler kan eenvoudig worden uitgenomen en indien nodig worden gereinigd.
- Alle elektrische onderdelen zijn snel en makkelijk bereikbaar.
Ergonomische handgreep
- Voor een beter bedieningscomfort.
- Met geïntegreerde regeling van watertoevoer en borstel.
- Uitstekend te dragen en op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|400
|Werkbreedte zuigen (mm)
|400
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|10 / 10
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|400
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|300
|Borsteltoerental (tr/min)
|1100
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Waterverbruik (l/min)
|1
|Geluidsniveau (dB(A))
|max. 75
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Max. vermogen (W)
|2300
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|35,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|520 x 470 x 1150
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Rolborstel hoog/laag: 2 Stuk(s)
- Transportwielen
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Werking op elektriciteit
- Variabele borsteldruk
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BR 40/10 C Anniversary Edition
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