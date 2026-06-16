L'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie BR 35/12 C Bp Pack Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriquée à partir de 38 % de plastique recyclé¹⁾ et dotée d'accessoires exclusifs, est la solution idéale pour un nettoyage efficace des petites surfaces encombrées. Elle nettoie en marche avant comme en marche arrière et grâce à son faible poids, elle est facile à transporter et adaptée à l'utilisation dans les escaliers. Sa tête de brossage à rouleaux rotative, dotée de la technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology), permet de franchir aisément les virages serrés et garantit une maniabilité et une agilité maximales. La batterie lithium-ion performante et endurante permet une longue autonomie, ne nécessite aucune maintenance, se recharge rapidement et dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques. Pour augmenter l'efficacité, il est possible d'activer le mode eco!efficiency en appuyant sur un bouton. Ce dernier baisse la consommation d'électricité, prolonge davantage l'autonomie de la batterie et réduit le niveau sonore d'environ 40 %, permettant ainsi même les utilisations dans les lieux sensibles au bruit.