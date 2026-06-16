De limited edition zwarte batterijaangedreven schrobzuigmachine BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, vervaardigd uit 38 procent gerecycled kunststof¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires, is de ideale oplossing voor het efficiënt reinigen van kleine en volgebouwde ruimtes. De machine reinigt zowel voor- als achteruit en is dankzij het lage gewicht eenvoudig te transporteren en geschikt voor gebruik op trappen. De roterende borstelkop met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) maakt het mogelijk om in scherpe bochten te werken, wat zorgt voor maximale wendbaarheid en beweeglijkheid. De krachtige, duurzame lithium-ion batterij maakt lange looptijden mogelijk, is volledig onderhoudsvrij, laadt snel op en gaat tot drie keer langer mee dan conventionele loodzuurbatterijen. Voor extra efficiëntie kan de eco!efficiency-modus met één druk op de knop worden geactiveerd. Dit verlaagt het energieverbruik, verlengt de looptijd van de batterij en vermindert het werkgeluid met ongeveer 40 procent, waardoor de machine ook in geluidsgevoelige omgevingen kan worden ingezet.