Schrob-/zuigmachine BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
De BR 35/12 C Bp Pack Go!Further is een limited edition zwarte batterijaangedreven schrobzuigmachine, vervaardigd uit 38% gerecycled kunststof¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires.
De limited edition zwarte batterijaangedreven schrobzuigmachine BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, vervaardigd uit 38 procent gerecycled kunststof¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires, is de ideale oplossing voor het efficiënt reinigen van kleine en volgebouwde ruimtes. De machine reinigt zowel voor- als achteruit en is dankzij het lage gewicht eenvoudig te transporteren en geschikt voor gebruik op trappen. De roterende borstelkop met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) maakt het mogelijk om in scherpe bochten te werken, wat zorgt voor maximale wendbaarheid en beweeglijkheid. De krachtige, duurzame lithium-ion batterij maakt lange looptijden mogelijk, is volledig onderhoudsvrij, laadt snel op en gaat tot drie keer langer mee dan conventionele loodzuurbatterijen. Voor extra efficiëntie kan de eco!efficiency-modus met één druk op de knop worden geactiveerd. Dit verlaagt het energieverbruik, verlengt de looptijd van de batterij en vermindert het werkgeluid met ongeveer 40 procent, waardoor de machine ook in geluidsgevoelige omgevingen kan worden ingezet.
Kenmerken en voordelen
Inclusief krachtige lithium-ion-batterij
- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
Extreem wendbaar en effectief – ideaal voor ruimtes met veel meubilair of obstakels.
- Ca. 200° draaibare borstelkop met KART-technologie. Zo laat de machine zich makkelijk sturen. Voor het comfortabel rijden in bochten
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 38% gerecycled plastic¹⁾.
- 40% lager geluidsvolume.
- Tot wel 50% langere looptijd en lagere CO₂-uitstoot dankzij eco!Mode.
Compact apparaat
- Wegrijden van een muur in een hoek van 90° mogelijk.
- Het apparaat heeft geen uitstekende delen; eenvoudig te hanteren.
Zeer laag apparaatgewicht
- 35% lichter dan vergelijkbare apparaten.
- Rijdt makkelijker over afstapjes, drempels en trappen heen.
- Eenvoudig te transporteren in voertuigen.
Inclusief opvang van grof vuil.
- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.
Inklapbare stuurstang
- Compacte opbergmogelijkheid.
- Kan ook in kleine voertuigen worden vervoerd.
Stuurstang in hoogte verstelbaar
- Ergonomisch instelbaar op de lengte van de gebruiker.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|350
|Werkbreedte zuigen (mm)
|450
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|12 / 12
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1400
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1050
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,2 / 21
|Looptijd batterij (u)
|max. 1,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 2,7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|700 - 1500
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1050
|Waterverbruik (l/min)
|1
|Geluidsniveau (dB(A))
|max. 65
|Max. vermogen (W)
|500
|Kleur
|antraciet
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|48
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|36
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 1 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
- Zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Variabele borsteldruk
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.