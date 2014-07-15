L'autolaveuse aspirante à conducteur debout très compacte BD 50/40 RS Bp Pack, équipée de puissantes batteries 36 V, combine la manœuvrabilité d'une machine autotractée à la vitesse d'une machine autoportée. Le petit rayon de braquage d'env. 120 cm permet une très bonne couverture des surfaces, même dans les espaces étriqués. La position surélevée du conducteur offre une visibilité optimale. La technologie à disque élaborée comprenant une grande brosse garantit une efficacité de nettoyage maximale. Grâce au suceur d'aspiration capable de pivoter autour de la tête de brossage, une aspiration intégrale de l'eau sale est possible, même pendant un demi-tour sur place. Le suceur d'aspiration peut être changé en quelques secondes sans outils. L'unité de balayage intégrée rend quasiment inutile tout prébalayage. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer le mode Eco de la machine. Ainsi, le nettoyage courant peut être réalisé en consommant peu d'énergie, en respectant l'environnement, en économisant du temps et des coûts, et ce, tout en obtenant des résultats de nettoyage parfaits. Grâce au chargeur intégré, les batteries peuvent être rechargées rapidement et facilement dans n'importe quelle prise de courant standard. Cette machine est idéale pour les entreprises de nettoyage de bâtiments et les utilisations dans les supermarchés, les installations industrielles, les bâtiments publics ou les établissements de santé.