Notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R s'illustre au quotidien par son équipement de série hors pair. Ainsi, le système de dosage de détergent DOSE, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le mode eco!efficiency aident à préserver les ressources tout en permettant un nettoyage économique. La fonction Auto-Fill fait gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 150 litres tandis que le système de rinçage automatique du réservoir facilite le nettoyage du réservoir d'eau sale. Avec 2 brosses-disques, 90 centimètres de largeur de travail et le nouveau suceur d'aspiration très robuste en aluminium moulé sous pression, l'appareil nettoie 7 200 m²/h avec 8 km/h de vitesse de déplacement. Des feux de circulation diurne améliorent la visibilité et un pare-chocs robuste en acier offre une protection fiable de l'utilisateur et de la machine. En outre, la B 150 R est très facile d'utilisation grâce au grand afficheur couleur en 30 langues et aux éléments de commande à code couleurs. L'appareil dispose du système à clé KIK breveté, permettant différents droits d'utilisateur et excluant ainsi pratiquement toute erreur de manipulation. Un capteur d'angle de braquage favorise la sécurité pendant les trajets alors que le plateau de brossage latéral nettoie au plus près des bords et des contours, prévenant ainsi les retouches manuelles.