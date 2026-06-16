Onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine blinkt uit in dagelijks gebruik dankzij een rijke standaarduitrusting. Het DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, de snelheidsafhankelijke waterdosering en de eco-efficiëntiemodus zorgen voor efficiënt en zuinig reinigen. De automatische vulfunctie bespaart tijd bij het vullen van de 150 l schoonwatertank en het automatische spoelsysteem maakt het reinigen van de vuilwatertank eenvoudig. Met 2 schijfborstels, een werkbreedte van 90 cm en een robuuste zuigbalk van gegoten aluminium reinigt de B 150 R tot 7200 m²/u bij 8 km/u. Extra functies zoals het dagrijlicht en de stalen rambeugel verbeteren veiligheid en duurzaamheid. De bediening is gebruiksvriendelijk dankzij het grote kleurendisplay in 30 talen en kleurgecodeerde bedieningselementen. Het KIK-sleutelsysteem voorkomt bedieningsfouten en de stuurhoeksensor verhoogt de rijveiligheid. Het zijdelingse schrobdek zorgt voor grondige reiniging tot aan randen en contouren.