Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90

B 150 R ride-on schrobzuigmachine met zijdelings schrobdek, 90cm werkbreedte en de nieuwste generatie zuigstangen voor de beste reinigingsresultaten en een oppervlakteprestatie van 7200 m²/u

Onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine blinkt uit in dagelijks gebruik dankzij een rijke standaarduitrusting. Het DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, de snelheidsafhankelijke waterdosering en de eco-efficiëntiemodus zorgen voor efficiënt en zuinig reinigen. De automatische vulfunctie bespaart tijd bij het vullen van de 150 l schoonwatertank en het automatische spoelsysteem maakt het reinigen van de vuilwatertank eenvoudig. Met 2 schijfborstels, een werkbreedte van 90 cm en een robuuste zuigbalk van gegoten aluminium reinigt de B 150 R tot 7200 m²/u bij 8 km/u. Extra functies zoals het dagrijlicht en de stalen rambeugel verbeteren veiligheid en duurzaamheid. De bediening is gebruiksvriendelijk dankzij het grote kleurendisplay in 30 talen en kleurgecodeerde bedieningselementen. Het KIK-sleutelsysteem voorkomt bedieningsfouten en de stuurhoeksensor verhoogt de rijveiligheid. Het zijdelingse schrobdek zorgt voor grondige reiniging tot aan randen en contouren.

Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
  • Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
  • Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
  • Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Borstelkop met disctechniek
  • Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
  • Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
  • Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
Innovatief KIK-systeem
  • Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
  • Minder servicekosten.
  • Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
  • Lager stroomverbruik.
  • Tot 40 procent langere looptijd van de accu.
  • Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Reservoirspoelsysteem
  • Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
  • Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
  • Betere hygiëne.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.
  • Besparing op reinigingsmiddelen.
  • Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
  • Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Gerbuiksvriendelijk
  • Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
  • Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Elektrisch
Werkbreedte borstels (mm) 900
Werkbreedte zuigen (mm) 1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 8000
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 5600
Batterijtype Onderhoudsarm
Batterij (V/Ah) 36 / 240
Looptijd batterij (u) max. 5
Oplaadtijd batterij (u) Ongev. 7
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Snelheid (km/u) 8
Stijgingspercentage (%) 10
Borsteltoerental (tr/min) 180
Gangpad draaibreedte (cm) 181
Geluidsniveau (dB(A)) 67
Toegestaan totaal gewicht (kg) 957
Software-updates beschikbaar tot 2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren (kg) 218
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Inbegrepen bij levering

  • Discborstel: 2 Stuk(s)
  • Batterij
  • Inbouwoplader
  • Zuigbalk, gebogen
  • Zijschrobkop
  • robuuste aluminium gegoten zuigbalk
  • doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitvoering

  • Auto-Fill
  • Reservoirspoelsysteem
  • Aandrijving
  • Automatische waterstop
  • DOSE
  • Parkeerstand
  • Magneetventiel
  • 2-tank-systeem
  • Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
  • standaard verlichting voor overdag
  • kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
  • Type zuigstrips: Linatex
  • robuuste voorbumper
  • met snelheidsafhankelijke waterdosering
  • Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
  • Kärcher kleur- en bedieningsconcept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
  • Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
  • snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
  • elektrische en mechanische vlotterschakelaar
  • Easy Operation keuzeschakelaar
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Toepassingen
  • Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.
  • Parkeergarages met meerdere verdiepingen
  • Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie
Toebehoren
Reinigingsmiddel