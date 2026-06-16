Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
B 150 R ride-on schrobzuigmachine met zijdelings schrobdek, 90cm werkbreedte en de nieuwste generatie zuigstangen voor de beste reinigingsresultaten en een oppervlakteprestatie van 7200 m²/u
Onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine blinkt uit in dagelijks gebruik dankzij een rijke standaarduitrusting. Het DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem, de snelheidsafhankelijke waterdosering en de eco-efficiëntiemodus zorgen voor efficiënt en zuinig reinigen. De automatische vulfunctie bespaart tijd bij het vullen van de 150 l schoonwatertank en het automatische spoelsysteem maakt het reinigen van de vuilwatertank eenvoudig. Met 2 schijfborstels, een werkbreedte van 90 cm en een robuuste zuigbalk van gegoten aluminium reinigt de B 150 R tot 7200 m²/u bij 8 km/u. Extra functies zoals het dagrijlicht en de stalen rambeugel verbeteren veiligheid en duurzaamheid. De bediening is gebruiksvriendelijk dankzij het grote kleurendisplay in 30 talen en kleurgecodeerde bedieningselementen. Het KIK-sleutelsysteem voorkomt bedieningsfouten en de stuurhoeksensor verhoogt de rijveiligheid. Het zijdelingse schrobdek zorgt voor grondige reiniging tot aan randen en contouren.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Borstelkop met disctechniek
- Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
- Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- Tot 40 procent langere looptijd van de accu.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Gerbuiksvriendelijk
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|900
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|150 / 150
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|8000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|5600
|Batterijtype
|Onderhoudsarm
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|8
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Gangpad draaibreedte (cm)
|181
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|957
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|218
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- Zijschrobkop
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie