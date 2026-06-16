Autolaveuse aspirante BR 85/100 W Classic Bp
Efficace, puissante et très robuste : l'autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BR 85/100 W Bp Classic avec une largeur de travail de 85 cm et un volume de réservoir de 100 l.
La traction pratique et puissante, qui aide à franchir aisément même les terrains en pente et qui est réglable en continu pour des vitesses de transport et de nettoyage jusqu'à 5 km/h, fait partie des caractéristiques les plus marquantes de notre autolaveuse aspirante autotractée BR 85/100 W Bp Classic, à guidage manuel et fonctionnant sur batterie. Encore plus de confort pour l'utilisateur : grâce au concept d'utilisation éprouvé avec étrier à ressort situé à l'arrière de la poignée et adaptateur Home Base permettant d'emporter les ustensiles de nettoyage nécessaires. La grande largeur de travail de 85 centimètres et le réservoir de 100 litres permettent des nettoyages prolongés et efficaces avec des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 mètres carrés par heure. La BR 85/100 W Bp Classic est en outre parfaitement équipée pour les utilisations dans des conditions rudes. Ainsi, les composants fortement sollicités tels que le suceur d'aspiration et la tête de brossage à rouleaux sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression et résistent donc même aux charges importantes.
Caractéristiques et avantages
Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d’aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
2 niveaux de réglage pour la pression des brosses
- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts
- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.
Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale
- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.
Système Home Base élaboré
- Possibilités de fixation pour les équipements de nettoyage manuels tels que les crochets, les récipients, le mop, etc.
Machine abordable de la gamme Classic
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1090
|Réservoir eau propre/sale (l)
|100 / 100
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4250
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2550
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4,25
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 2350
|Poids sans accessoires (kg)
|110
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage courant dans les boutiques, les grandes surfaces de bricolage, les centres commerciaux, les entreprises, l'industrie et les aéroports.