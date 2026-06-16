La traction pratique et puissante, qui aide à franchir aisément même les terrains en pente et qui est réglable en continu pour des vitesses de transport et de nettoyage jusqu'à 5 km/h, fait partie des caractéristiques les plus marquantes de notre autolaveuse aspirante autotractée BR 85/100 W Bp Classic, à guidage manuel et fonctionnant sur batterie. Encore plus de confort pour l'utilisateur : grâce au concept d'utilisation éprouvé avec étrier à ressort situé à l'arrière de la poignée et adaptateur Home Base permettant d'emporter les ustensiles de nettoyage nécessaires. La grande largeur de travail de 85 centimètres et le réservoir de 100 litres permettent des nettoyages prolongés et efficaces avec des rendements surfaciques jusqu'à 4 800 mètres carrés par heure. La BR 85/100 W Bp Classic est en outre parfaitement équipée pour les utilisations dans des conditions rudes. Ainsi, les composants fortement sollicités tels que le suceur d'aspiration et la tête de brossage à rouleaux sont fabriqués en aluminium massif moulé sous pression et résistent donc même aux charges importantes.