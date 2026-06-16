Schrob-/zuigmachine BR 85/100 W Classic Bp
Efficiënt, krachtig en zeer robuust: de batterij-aangedreven achterloopschrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Classic met een werkbreedte van 85 cm en een tankinhoud van 100 liter.
De handige en krachtige wielaandrijving, die zelfs helpt bij het gemakkelijk beklimmen van hellingen en traploos instelbaar is voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u, is een van de meest opvallende kenmerken van onze batterij-aangedreven BR 85/100 W Bp Classic achterloop schrobzuigmachine. Een ander handig kenmerk voor de gebruiker is het beproefde bedieningsconcept met de hendel aan de achterkant van de handgreep en de Home Base-adapter, waarmee u het benodigde schoonmaakgerei mee kunt nemen. De grote werkbreedte van 85 centimeter en de tank van 100 liter maken langdurige en efficiënte reinigingswerkzaamheden mogelijk en een oppervlakteprestatie tot wel 4800 vierkante meter per uur. Ook voor zware toepassingen is de BR 85/100 W Bp Classic optimaal voorbereid. Onderdelen die aan veel belasting worden blootgesteld, zoals wissers en rolborstelkoppen, zijn bijvoorbeeld gemaakt van massief spuitgietaluminium en zijn daardoor bestand tegen aanzienlijke belastingen.
Kenmerken en voordelen
Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast
- Kan manueel worden verhoogd van stanadard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.
Efficiënte en krachtige aandrijfmotor van 300 W
- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.
Gekleurde, duidelijk zichtbare bedieningselementen
- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de trainingstijd.
Intelligent Home Base-systeem
- Opties om manuele reinigingsuitrusting te kunnen bevestigen zoals haken, containers, mops, enz.
Voordelige machine uit de Classic-serie.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1090
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|100 / 100
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4250
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2550
|Batterij (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 4,25
|Borsteltoerental (tr/min)
|1200
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Max. vermogen (W)
|max. 2350
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|110
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
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Toepassingen
- Ideaal voor onderhoudsreiniging in winkels, doe-het-zelfzaken, winkelcentra, handel, industrie en op luchthavens.