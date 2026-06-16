De handige en krachtige wielaandrijving, die zelfs helpt bij het gemakkelijk beklimmen van hellingen en traploos instelbaar is voor transport- en reinigingssnelheden tot 5 km/u, is een van de meest opvallende kenmerken van onze batterij-aangedreven BR 85/100 W Bp Classic achterloop schrobzuigmachine. Een ander handig kenmerk voor de gebruiker is het beproefde bedieningsconcept met de hendel aan de achterkant van de handgreep en de Home Base-adapter, waarmee u het benodigde schoonmaakgerei mee kunt nemen. De grote werkbreedte van 85 centimeter en de tank van 100 liter maken langdurige en efficiënte reinigingswerkzaamheden mogelijk en een oppervlakteprestatie tot wel 4800 vierkante meter per uur. Ook voor zware toepassingen is de BR 85/100 W Bp Classic optimaal voorbereid. Onderdelen die aan veel belasting worden blootgesteld, zoals wissers en rolborstelkoppen, zijn bijvoorbeeld gemaakt van massief spuitgietaluminium en zijn daardoor bestand tegen aanzienlijke belastingen.