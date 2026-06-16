Monobrosse BDS 43/Orbital C Spray
La nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 / Orbital C Spray convient à de nombreuses applications dans le nettoyage de bâtiments. Grâce à ses buses d'injection, elle est également adaptée au nettoyage en profondeur des moquettes.
Sa largeur de travail de 43 centimètres et son vaste éventail d'applications prédestinent la nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 / Orbital C Spray au nettoyage de bâtiments. L'appareil combine mouvements orbitaux et rotatifs pour une vibration constante et augmente ainsi au maximum l'efficacité de nettoyage. La machine est en outre équipée de buses d'injection spécialement conçues pour le nettoyage des moquettes qui répartissent exactement la quantité de solution détergente requise sur les surfaces étendues et qui permettent non seulement d'excellents résultats de nettoyage, mais également un temps de séchage rapide. Effet secondaire agréable du mouvement orbital : la machine robuste offre un fonctionnement particulièrement uniforme et stable, garantissant une grande facilité d'utilisation et un travail sans fatigue, que ce soit lors du brossage, du décapage, du lustrage ou de la cristallisation.
Caractéristiques et avantages
Pilotage intuitif et simpleManipulation confortable et aisée. Très bon équilibre et fonctionnement silencieux. Aide à éviter les erreurs de manipulation.
Mode Reverse HandleAugmente la pression de la brosse de 38 à un maximum de 55 kilogrammes. Efficacité de nettoyage élevée, même en conditions difficiles. Travail facile, même dans les espaces restreints.
Buses d'injection ajustables intégréesPour un flux d'eau précis et un rendement surfacique élevé. Excellent résultat de nettoyage et temps de séchage rapide.
Mouvement roto-orbital
- Excellent résultat de brossage avec un temps de nettoyage réduit de moitié.
- Résultats de nettoyage parfaits sur tous les types de sol.
- Frais de nettoyage et de formation réduits.
Tête inclinable à 90°
- Permet un changement de pad facile et rapide.
- Augmente le confort, évite les pads mouillés sur le sol.
Moteur puissant
- Modèle extrêmement robuste et durable.
- Grande puissance lors d'applications très diverses.
- Coûts d'exploitation et de maintenance réduits.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail des brosses (mm)
|430
|Hauteur de travail (mm)
|100
|Réservoir eau propre (l)
|12
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|60
|Pression de contact des brosses (kg)
|38 - 55
|Oscillations (O/min)
|1500
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|54,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|430 x 520 x 1070
Inclus dans la livraison
- Réservoir: 12 l
- Plateau entraîneur
Équipement
- Fonctionnement sur secteur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal dans les bureaux, sur les sites de production, dans les commerces, les hôtels, les cantines, les hôpitaux et les écoles
Accessoires
Détergents
Piéces détachées BDS 43/Orbital C Spray
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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