Sa largeur de travail de 43 centimètres et son vaste éventail d'applications prédestinent la nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 / Orbital C Spray au nettoyage de bâtiments. L'appareil combine mouvements orbitaux et rotatifs pour une vibration constante et augmente ainsi au maximum l'efficacité de nettoyage. La machine est en outre équipée de buses d'injection spécialement conçues pour le nettoyage des moquettes qui répartissent exactement la quantité de solution détergente requise sur les surfaces étendues et qui permettent non seulement d'excellents résultats de nettoyage, mais également un temps de séchage rapide. Effet secondaire agréable du mouvement orbital : la machine robuste offre un fonctionnement particulièrement uniforme et stable, garantissant une grande facilité d'utilisation et un travail sans fatigue, que ce soit lors du brossage, du décapage, du lustrage ou de la cristallisation.