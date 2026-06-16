Met een werkbreedte van 43 centimeter en een breed scala aan toepassingen is onze nieuwe orbital eenschijfsmachine BDS 43 / Orbital C Spray voorbestemd voor het reinigen van gebouwen. Het apparaat combineert orbitale en roterende bewegingen tot een constante trilling en verhoogt de reinigingsefficiëntie tot een maximum. Hiervoor is de machine speciaal voor tapijtreiniging uitgerust met sproeimondstukken die precies de benodigde hoeveelheid reinigingsoplossing over grote oppervlakken verdelen en naast uitstekende reinigingsresultaten ook korte droogtijden mogelijk maken. Begeleidend effect van de orbitale beweging: de robuuste machine loopt bijzonder soepel en stabiel, wat een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en vermoeidheidsvrij werken garandeert - of het nu gaat om schrobben, strippen, polijsten of kristalliseren.