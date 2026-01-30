Autolaveuse aspirante B 80 W version disques

L’autolaveuse B 80 W version disques est destinée au nettoyage efficace de vastes surfaces. Cette autolaveuse professionnelle est la solution idéale en matière de confort de travail.

Autolaveuse aspirante autotractée B 80 W Bp pour divers types de batterie (24 V, 170 à 240 Ah). Avec tête de brossage et brosses-disques, relevage et abaissement entièrement automatiques du suceur d'aspiration, 75 centimètres de largeur de travail, grand afficheur LCD couleur, traction et système à clé KIK pour la protection contre les erreurs de manipulation. En outre : mode eco!efficiency pour une plus grande autonomie de la batterie, système de nettoyage du réservoir pour un nettoyage autom. et sans éclaboussures du réservoir d'eau sale ainsi que fonction Auto Fill pour un remplissage aisé du réservoir à eau. Astuce : ceci est un exemple de configuration. La machine est disponible en diverses variantes d'équipement, par ex. avec différentes batteries, avec le dosage de détergent DOSE ou avec 65 cm de largeur de travail.

Caractéristiques et avantages
Quatre batteries au choix
  • Types de batterie: 170 Ah sans entretien avec la technologie polaire (C5), 180 Ah sans entretien (C5), 180 Ah avec peu d'entretien (C5) ou 240 Ah sans entretien (C5)
  • La courbe de charge du chargeur intégré est parfaitement adaptée aux différents types de batterie.
  • Pour une longue durée de vie des batteries
Fonction Auto Fill confortable
  • Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
  • Le remplissage avec le tuyau d'eau propre s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein.
Descente et montée automatiques de la tête de brossage et du suceur d'aspiration
  • La tête de brossage et le suceur d'aspiration s'abaissent automatiquement selon le programme de nettoyage sélectionné.
  • Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière
Tête de brossage à brosse-disque
  • Largeur de travail de 65 ou 75 cm
  • Utilisation simple: le déverrouillage de la brosse se fait par l'intermédiaire d'une pédale. Le verrouillage s'effectue en clipant la brosse à la main.
Sélecteur EASY Operation
  • Utilisation d'une simplicité enfantine.
  • Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
  • Pour une réduction significative de la consommation d'énergie et une autonomie considérablement plus longue de la batterie.
  • Extra silencieuse et donc optimale pour les zones sensibles au bruit (exemple: hôpitaux ou hôtels).
Manipulation simple
  • Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
  • Utilisation simplifiée et familiarisation plus rapide.
Pression de contact de la brosse réglable
  • Pression de contact à réglage électrique.
  • Réglage de la pression de contact en fonction des besoins.
  • La pression s'ajuste auomatiquement
Traction puissant
  • Fonctionnement continu en marche avant et arrière.
  • La vitesse maximale peut être préréglée.
Suceur d’aspiration droit ou coudé
  • Aspiration optimale sur tous les sols.
  • Plusieurs raclettes disponibles : en caoutchouc naturel, en polyuréthane résistant aux hydrocarbures, raclettes fendues pour sols sensibles ou fermées pour sols rugueux.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Traction Moteur de traction
Largeur de travail des brosses (mm) 750
Largeur d'aspiration (mm) 940
Réservoir eau propre/sale (l) 80 / 80
Rendement surfacique théorique (m²/h) 3000
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2250
Type de batterie Sans maintenance
Batterie (V/Ah) 24 / 240
Autonomie de la batterie (h) max. 4
Durée de charge de la batterie (h) env. 9
Connexion au secteur du chargeur (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 210
Pression de contact des brosses (kg) 54
Largeur d'allée pour demi-tour (mm) 1800
Consommation d'eau (l/min) 10
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 69
Tension (V) 100 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Puissance absorbée (W) max. 2200
Poids total autorisé (kg) 404
Dimensions (L × l × h) (mm) 1617 x 810 x 1154

Inclus dans la livraison

  • Brosse-disque: 2 Pièce(s)
  • Chargeur

Équipement

  • Traction puissant
  • Système à deux réservoirs
Composants configurables

Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et maintiennent l’eau au-dessous de la tête de brossage. La solution de nettoyage est ainsi acheminée de manière optimale jusqu’au suceur d’aspiration, y compris en courbe. Tête de brossage emballée à part.

Suceur droit avec galets d'appui. L=940 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols. Pour B 60 W, BR/BD 55/40 C-W, B 80 W, B90 R et B 140 R (en 75 cm)

Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et maintiennent l’eau au-dessous de la tête de brossage. La solution de nettoyage est ainsi acheminée de manière optimale jusqu’au suceur d’aspiration, y compris en courbe. Tête de brossage emballée à part.

Le kit Home Base « Mop » comprend un clip pour mop, un support pour mop et un porte-flacon – la solution idéale pour transporter un mop en toute sécurité directement sur l'autolaveuse.

Y compris: raclettes oléorésistantes à usage quadruple & poids additionnel pour un glissement optimisé & roulettes d’appui faciles à régler.

Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et maintiennent l’eau au-dessous de la tête de brossage. La solution de nettoyage est ainsi acheminée de manière optimale jusqu’au suceur d’aspiration, y compris en courbe. Tête de brossage emballée à part.
Accessoires
Détergents