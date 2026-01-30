Autolaveuse aspirante B 80 W version disques
L’autolaveuse B 80 W version disques est destinée au nettoyage efficace de vastes surfaces. Cette autolaveuse professionnelle est la solution idéale en matière de confort de travail.
Autolaveuse aspirante autotractée B 80 W Bp pour divers types de batterie (24 V, 170 à 240 Ah). Avec tête de brossage et brosses-disques, relevage et abaissement entièrement automatiques du suceur d'aspiration, 75 centimètres de largeur de travail, grand afficheur LCD couleur, traction et système à clé KIK pour la protection contre les erreurs de manipulation. En outre : mode eco!efficiency pour une plus grande autonomie de la batterie, système de nettoyage du réservoir pour un nettoyage autom. et sans éclaboussures du réservoir d'eau sale ainsi que fonction Auto Fill pour un remplissage aisé du réservoir à eau. Astuce : ceci est un exemple de configuration. La machine est disponible en diverses variantes d'équipement, par ex. avec différentes batteries, avec le dosage de détergent DOSE ou avec 65 cm de largeur de travail.
Caractéristiques et avantages
Quatre batteries au choix
- Types de batterie: 170 Ah sans entretien avec la technologie polaire (C5), 180 Ah sans entretien (C5), 180 Ah avec peu d'entretien (C5) ou 240 Ah sans entretien (C5)
- La courbe de charge du chargeur intégré est parfaitement adaptée aux différents types de batterie.
- Pour une longue durée de vie des batteries
Fonction Auto Fill confortable
- Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
- Le remplissage avec le tuyau d'eau propre s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein.
Descente et montée automatiques de la tête de brossage et du suceur d'aspiration
- La tête de brossage et le suceur d'aspiration s'abaissent automatiquement selon le programme de nettoyage sélectionné.
- Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière
Tête de brossage à brosse-disque
- Largeur de travail de 65 ou 75 cm
- Utilisation simple: le déverrouillage de la brosse se fait par l'intermédiaire d'une pédale. Le verrouillage s'effectue en clipant la brosse à la main.
Sélecteur EASY Operation
- Utilisation d'une simplicité enfantine.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Pour une réduction significative de la consommation d'énergie et une autonomie considérablement plus longue de la batterie.
- Extra silencieuse et donc optimale pour les zones sensibles au bruit (exemple: hôpitaux ou hôtels).
Manipulation simple
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Utilisation simplifiée et familiarisation plus rapide.
Pression de contact de la brosse réglable
- Pression de contact à réglage électrique.
- Réglage de la pression de contact en fonction des besoins.
- La pression s'ajuste auomatiquement
Traction puissant
- Fonctionnement continu en marche avant et arrière.
- La vitesse maximale peut être préréglée.
Suceur d’aspiration droit ou coudé
- Aspiration optimale sur tous les sols.
- Plusieurs raclettes disponibles : en caoutchouc naturel, en polyuréthane résistant aux hydrocarbures, raclettes fendues pour sols sensibles ou fermées pour sols rugueux.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|940
|Réservoir eau propre/sale (l)
|80 / 80
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|3000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2250
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 9
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|210
|Pression de contact des brosses (kg)
|54
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1800
|Consommation d'eau (l/min)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance absorbée (W)
|max. 2200
|Poids total autorisé (kg)
|404
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Chargeur
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs