Autolaveuse aspirante autotractée B 80 W Bp pour divers types de batterie (24 V, 170 à 240 Ah). Avec tête de brossage et brosses-disques, relevage et abaissement entièrement automatiques du suceur d'aspiration, 75 centimètres de largeur de travail, grand afficheur LCD couleur, traction et système à clé KIK pour la protection contre les erreurs de manipulation. En outre : mode eco!efficiency pour une plus grande autonomie de la batterie, système de nettoyage du réservoir pour un nettoyage autom. et sans éclaboussures du réservoir d'eau sale ainsi que fonction Auto Fill pour un remplissage aisé du réservoir à eau. Astuce : ceci est un exemple de configuration. La machine est disponible en diverses variantes d'équipement, par ex. avec différentes batteries, avec le dosage de détergent DOSE ou avec 65 cm de largeur de travail.