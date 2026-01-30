Schrob-/zuigmachine B 80 W

Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving. Ideaal voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m². Configuratievoorbeeld met discborstels met veegfunctie en een werkbreedte van 75 cm.

B 80 W Bp schrob-/zuigmachine voor verschillende soorten batterijen (24 V, 170-240 Ah). Met borstelkop en discborstels, systeem om de zuigbalk volledig automatisch te laten zakken en op te tillen, werkbreedte van 75 cm, groot lcd-kleurenscherm, aandrijving en KIK-sleutelsysteem als beveiliging tegen verkeerd gebruik. Extra functie: de eco!efficiency-stand verlengt de gebruiksduur van de batterij, tankspoelsysteem voor de automatische reiniging van het vuilwaterreservoir zonder terugspatten en automatische vulfunctie voor het gemakkelijk vullen van het waterreservoir. Tip: configuratievoorbeeld. Deze machine is verkrijgbaar met een groot aantal verschillende voorzieningen en functies, bv. verschillende batterijen, versie met kabel, DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem of een werkbreedte van 55 cm.

Kenmerken en voordelen
4 batterijen naar keuze
  • Types batterijen : onderhoudsvrije 170 Ah (C5) met vliestechnologie, onderhoudsvrije 180 Ah (C5), onderhoudsarme 180 Ah (C5) of onderhoudsvrije 240 Ah (C5)
  • De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect aangepast aan de verschillende types batterijen.
  • Voor een lange levensduur van de batterij.
Auto-Fill-functie
  • Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
  • Het vullen van de schoonwatertank stopt automatisch wanneer de tank vol is.
Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips
  • De borstel en de zuigstrips worden automatisch neergelaten afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma.
  • Praktisch : de zuigstrips gaan automatisch omhoog bij achteruit rijden.
Borstelkop met disctechniek
  • Met een werkbreedte van 65 of 75 cm.
  • Eenvoudige bediening: losklikken van de borstel met het voetpedaal, vastklikken door neerlaten van de machine of door vastklemmen met de hand.
EASY-Operation-keuzeschakelaar
  • De bediening is kinderspel.
  • De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.
Energie besparende eco!efficiency-stand
  • Voor een aanzienlijke energiebesparing en beduidend langere looptijden van de batterij.
  • Extra stil en hierdoor optimaal voor geluidgevoelige omgevingen (bv. Ziekenhuizen of hotels).
Eenvoudig in het gebruik
  • Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
  • Vereenvoudigde bediening en kortere inleertijd.
Instelbare borsteldruk
  • Elektrisch instelbare borsteldruk
  • Borsteldruk naar behoefte instelbaar.
  • De borsteldruk wordt automatisch aangepast
Aandrijving
  • Traploos voor- en achterwaarts bedrijf.
  • De maximum snelheid kan vooraf worden ingesteld.
Rechte of gebogen zuigbalk
  • Optimale afzuiging op alle vloeren.
  • Er is ook keuze uit verschillende beschikbare zuigstrips : natuurrubber of oliebestendig polyurethaan, ingesneden zuigstrips voor gevoelige vloeren of gesloten voor ruwe vloeren.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels (mm) 750
Werkbreedte zuigen (mm) 940
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 80 / 80
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 3000
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2250
Batterijtype Onderhoudsvrij
Batterij (V/Ah) 24 / 240
Looptijd batterij (u) max. 4
Oplaadtijd batterij (u) Ongev. 9
Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental (tr/min) 210
Borsteldruk (kg) 54
Gangpad draaibreedte (mm) 1800
Waterverbruik (l/min) 10
Geluidsniveau (dB(A)) 69
Stroomsoort (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Max. vermogen (W) max. 2200
Toegestaan totaal gewicht (kg) 404
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1617 x 810 x 1154

Inbegrepen bij levering

  • Discborstel: 2 Stuk(s)
  • Lader

Uitvoering

  • Aandrijving
  • 2-tank-systeem
Configureerbare componenten

Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 75 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.

Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielen, 940 mm. Het meegeleverde extra gewicht zorgt voor een egale bosteldruk. Oliebestendige, gegroefde rubberstrips van duurzaam transparant polyurethaan, geschikt voor alle standaard vloeren. Eenvoudig te vervangen, voor viervoudig gebruik.

Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 65 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.

De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder – de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.

Omvat oliebestendige zuigstrips voor viervoudig gebruik & extra gewicht voor een perfect resultaat & eenvoudig instelbare wieltjes.

Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 75 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.
Toebehoren
Reinigingsmiddel