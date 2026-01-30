Schrob-/zuigmachine B 80 W
Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving. Ideaal voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m². Configuratievoorbeeld met discborstels met veegfunctie en een werkbreedte van 75 cm.
B 80 W Bp schrob-/zuigmachine voor verschillende soorten batterijen (24 V, 170-240 Ah). Met borstelkop en discborstels, systeem om de zuigbalk volledig automatisch te laten zakken en op te tillen, werkbreedte van 75 cm, groot lcd-kleurenscherm, aandrijving en KIK-sleutelsysteem als beveiliging tegen verkeerd gebruik. Extra functie: de eco!efficiency-stand verlengt de gebruiksduur van de batterij, tankspoelsysteem voor de automatische reiniging van het vuilwaterreservoir zonder terugspatten en automatische vulfunctie voor het gemakkelijk vullen van het waterreservoir. Tip: configuratievoorbeeld. Deze machine is verkrijgbaar met een groot aantal verschillende voorzieningen en functies, bv. verschillende batterijen, versie met kabel, DOSE-reinigingsmiddeldoseersysteem of een werkbreedte van 55 cm.
Kenmerken en voordelen
4 batterijen naar keuze
- Types batterijen : onderhoudsvrije 170 Ah (C5) met vliestechnologie, onderhoudsvrije 180 Ah (C5), onderhoudsarme 180 Ah (C5) of onderhoudsvrije 240 Ah (C5)
- De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect aangepast aan de verschillende types batterijen.
- Voor een lange levensduur van de batterij.
Auto-Fill-functie
- Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
- Het vullen van de schoonwatertank stopt automatisch wanneer de tank vol is.
Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips
- De borstel en de zuigstrips worden automatisch neergelaten afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma.
- Praktisch : de zuigstrips gaan automatisch omhoog bij achteruit rijden.
Borstelkop met disctechniek
- Met een werkbreedte van 65 of 75 cm.
- Eenvoudige bediening: losklikken van de borstel met het voetpedaal, vastklikken door neerlaten van de machine of door vastklemmen met de hand.
EASY-Operation-keuzeschakelaar
- De bediening is kinderspel.
- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Voor een aanzienlijke energiebesparing en beduidend langere looptijden van de batterij.
- Extra stil en hierdoor optimaal voor geluidgevoelige omgevingen (bv. Ziekenhuizen of hotels).
Eenvoudig in het gebruik
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Vereenvoudigde bediening en kortere inleertijd.
Instelbare borsteldruk
- Elektrisch instelbare borsteldruk
- Borsteldruk naar behoefte instelbaar.
- De borsteldruk wordt automatisch aangepast
Aandrijving
- Traploos voor- en achterwaarts bedrijf.
- De maximum snelheid kan vooraf worden ingesteld.
Rechte of gebogen zuigbalk
- Optimale afzuiging op alle vloeren.
- Er is ook keuze uit verschillende beschikbare zuigstrips : natuurrubber of oliebestendig polyurethaan, ingesneden zuigstrips voor gevoelige vloeren of gesloten voor ruwe vloeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte zuigen (mm)
|940
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|80 / 80
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2250
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 4
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 9
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|210
|Borsteldruk (kg)
|54
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1800
|Waterverbruik (l/min)
|10
|Geluidsniveau (dB(A))
|69
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Max. vermogen (W)
|max. 2200
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|404
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Lader
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem