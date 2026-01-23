Zeer wendbare, gebruiksvriendelijke en eenvoudig te onderhouden schrob-/zuigmachine. De BD 38/12 C is een uiterst professionele en efficiënte machine voor het reinigen van kleine oppervlakken vol hoeken. De machine is uitgerust met een discborstel met een diameter van 38 cm. De nieuwe lithium-ion batterij gaat 3 keer langer mee dan een traditionele loodbatterij. De batterij is volledig onderhoudsvrij en is snel opgeladen. De stand eco!efficiency zorgt voor een lager energieverbruik, een langere looptijd en een geluidsniveau dat ongeveer 40% lager is. De BD 38/12 C is 35% lichter dan andere machines in deze klasse en rijdt daarom gemakkelijk over afstapjes en trappen, en kan eenvoudig worden vervoerd.