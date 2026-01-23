Schrob-/zuigmachine BD 38/12 C Bp Pack
Lichtgewicht, stil en veelzijdig: de BD 38/12 C schrob-/zuigmachine met discborstel is voorzien van een snel oplaadbare, krachtige lithium-ion-batterij en eco!efficiency-stand.
Zeer wendbare, gebruiksvriendelijke en eenvoudig te onderhouden schrob-/zuigmachine. De BD 38/12 C is een uiterst professionele en efficiënte machine voor het reinigen van kleine oppervlakken vol hoeken. De machine is uitgerust met een discborstel met een diameter van 38 cm. De nieuwe lithium-ion batterij gaat 3 keer langer mee dan een traditionele loodbatterij. De batterij is volledig onderhoudsvrij en is snel opgeladen. De stand eco!efficiency zorgt voor een lager energieverbruik, een langere looptijd en een geluidsniveau dat ongeveer 40% lager is. De BD 38/12 C is 35% lichter dan andere machines in deze klasse en rijdt daarom gemakkelijk over afstapjes en trappen, en kan eenvoudig worden vervoerd.
Kenmerken en voordelen
Krachtige lithium-ion-batterij
- Volledig onderhoudsvrije batterij die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.
Inclusief krachtige inbouwoplader
- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Volledig opladen duurt 3 uur, half opladen 1 uur. (Tussentijds opladen is altijd mogelijk.)
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.
Zeer laag apparaatgewicht
- 35% lichter dan vergelijkbare apparaten.
- Rijdt makkelijker over afstapjes, drempels en trappen heen.
- Eenvoudig te manoeuvreren en eenvoudiger te transporteren in voertuigen.
Betrouwbare disctechnologie
- Zeer goede reinigende werking op gladde ondergrond.
- Geschikt voor borstel- en padwerking.
- Borstel bij levering inbegrepen.
Zuigbalk direct achter de borstel
- Optimale afzuiging, ook in bochten.
- Eenvoudig heffen met voetpedaal.
Compacte afmetingen
- Wegrijden van een muur in een hoek van 90° mogelijk.
- Het apparaat heeft geen uitstekende delen.
- Eenvoudig in het gebruik.
Inklapbare stuurstang
- Compacte opbergmogelijkheid.
- Kan ook in kleine voertuigen worden vervoerd.
Stuurstang in hoogte verstelbaar
- Ergonomisch instelbaar op de lengte van de gebruiker.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Vooruitgang door borstelrotatie
|Werkbreedte borstels (mm)
|380
|Werkbreedte zuigen (mm)
|480
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|12 / 12
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1520
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1140
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|25,2 / 21
|Looptijd batterij (u)
|max. 1,5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 2,7
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1050
|Waterverbruik (l/min)
|1
|Geluidsniveau (dB(A))
|65
|Max. vermogen (W)
|500
|Kleur
|antraciet
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|48
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|36
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|995 x 495 x 1090
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
- Zuigbalk, gebogen
Uitvoering
- 2-tank-systeem
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BD 38/12 C Bp Pack
