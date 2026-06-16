Schrob-/zuigmachine BD 50/55 W Classic Bp Pack 80Ah
Een schijfborstelkop met een werkbreedte van 51 cm en tanks van 55 liter maken oppervlakteprestaties van 2000 m²/u mogelijk met de veelzijdige achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Classic Pack.
Robuust, compact, veelzijdig en gebruiksvriendelijk: onze accu-aangedreven achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Classic Pack weet te imponeren tijdens de onderhoudsreiniging op verschillende locaties. Of het nu in de detailhandel of in de industrie is: de schijfborstelkop met 51 cm werkbreedte en 27 kilogram contactdruk, de twee grote tanks van 55 liter en de 850 mm brede wisser zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten. De schijfborstelkop en wisser zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en ontworpen om zeer lang mee te gaan. Het uitstekende zicht op het te reinigen oppervlak, de geïntegreerde tractieaandrijving en het comfortabele vierwielsysteem onderstrepen op indrukwekkende wijze de hoge gebruiksvriendelijkheid van het BD 50/55 W Classic Pack. Het BD 50/55 W Classic Pack wordt geleverd met een duurzame AGM-accu met een capaciteit van 80 Ah, die kan worden opgeladen met een meegeleverde externe acculader.
Kenmerken en voordelen
Optilbare aluminium borstelkopVoor uitstekende reinigingsprestaties. Uiterst robuust ontwerp. Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
Vierwielsysteem met tweewielaandrijvingZeer gemakkelijk te vervoeren. Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk. Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.
Eenvoudige bedieningGemakkelijk op te starten machine. Vermindert opleidingsvereisten en verkort de gewenningsfasen. Bedieningsfouten zijn bijna uitgesloten dankzij het zelfverklarende concept.
Standaard gebogen zuigbalk
- Snelle droging dankzij minder restwater op gereinigde oppervlakken.
- Minimaliseert het risico van uitglijden op pas gereinigde oppervlakken.
- Verhoogt de zuigkracht en verhoogt de veiligheid.
Ergonomisch ontworpen
- Voor gebruikers van verschillende lengte.
- Verhoogt het bedieningscomfort.
- Maakt een hogere productiviteit mogelijk tijdens reinigingstoepassingen.
Robuust standaard chassis
- Hoge kwaliteit voorkomt vervormingen.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
- Verlaagt de onderhoudsintervallen en -kosten.
Uniek ontwerp van zuigsysteem
- Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden.
- Vermindert het bedrijfslawaai.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
Afzonderlijk vuilwatertanksysteem
- Zeer eenvoudige reiniging.
- Verhoogt de hygiëne.
Vers water dop met reinigingsmiddel dosering
- Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
- Verlaagt het verbruik en de kosten van het reinigingsmiddel.
Praktische Home Base
- Voor het meenemen van diverse toebehoren.
- Gereedschap voor handmatige reiniging altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Aandrijfmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte zuigen (mm)
|850
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|24 / 76
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 8,7
|Snelheid (km/u)
|max. 6
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg)
|27
|Gangpad draaibreedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|Geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|152
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
Videos
Toepassingen
- Perfect voor facilitaire dienstverleners om in te zetten in openbare gebouwen of kantoren.
- Voor gebruik in hotels, catering, retail en auto concessies.
- Voor reiniging in de gezondheidssector, in de transportsector en in de industrie.