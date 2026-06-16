Robuust, compact, veelzijdig en gebruiksvriendelijk: onze accu-aangedreven achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Classic Pack weet te imponeren tijdens de onderhoudsreiniging op verschillende locaties. Of het nu in de detailhandel of in de industrie is: de schijfborstelkop met 51 cm werkbreedte en 27 kilogram contactdruk, de twee grote tanks van 55 liter en de 850 mm brede wisser zorgen voor uitstekende reinigingsresultaten. De schijfborstelkop en wisser zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en ontworpen om zeer lang mee te gaan. Het uitstekende zicht op het te reinigen oppervlak, de geïntegreerde tractieaandrijving en het comfortabele vierwielsysteem onderstrepen op indrukwekkende wijze de hoge gebruiksvriendelijkheid van het BD 50/55 W Classic Pack. Het BD 50/55 W Classic Pack wordt geleverd met een duurzame AGM-accu met een capaciteit van 80 Ah, die kan worden opgeladen met een meegeleverde externe acculader.