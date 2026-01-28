Hoge-alkalische "FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover"- RM 776, speciaal ontwikkeld voor het spotreiniging en dieptereiniging van industriële vloeren, doorlopende en cementdekvloeren, en oppervlakken bedekt met epoxyhars. Deze separator-vriendelijke speciale reiniger wordt aangebracht met een spray-eenheid en vervolgens verwijderd met een schrobzuiger na een duidelijke contacttijd. Het uiterst effectieve reinigingsmiddel verwijdert volledig rubberafdrukken en sporen van heftrucks, evenals resten van tape en zware olie- en roetvervuiling. Metaal- en verfverwerkende bedrijven die RM 776 gebruiken, profiteren ook van de formule zonder siliconen.