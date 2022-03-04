Nettoyer et entretenir des carreaux en céramique
Nettoyer et entretenir des carreaux en céramique - comment faire ? Ils sont cuits à partir d'ingrédients inorganiques à une chaleur de 1 000 à 1 400 °C. La terracotta, le clinker, le grès cérame fin, la faïence et le grès sont largement utilisés aujourd'hui. Bien qu'il existe de nombreuses variantes, les étapes de nettoyage sont toujours similaires. Seuls quelques types de carreaux nécessitent un entretien.
Savoir à quoi vous avez affaire : un peu de science des matériaux, de la céramique
Les murs et les sols sont équipés de nombreux styles et matériaux différents. Il existe des pierres naturelles telles que le marbre ou le granit, et des pierres artificielles liées au ciment telles que le granito ou l'aggloméré de marbre. Dans le domaine des carreaux céramiques, on distingue 5 types de revêtement différents :
- Terracotta : couleur rouge et chaude, structure grossière, aspect plutôt rustique
- Clinker : coloration rouge ou jaune, populaire pour les sols d'atelier ou les murs extérieurs ; émaillé ou non
- Grès cérame fin : surface microporeuse principalement colorée, imprimée ou polie
- Faïence : plutôt mou, moins résistant mécaniquement, adapté aux murs, émaillé
- Grès : émaillé ou non ; les variantes non émaillées avec une surface rugueuse sont souvent installées dans les cuisines avec un espace de refoulement (structure en briques Lego) pour minimiser le risque de glissade
La classe R : les carreaux antidérapants
Si les carreaux sont posés sur des sols, ils ont au moins une résistance au glissement de classe R9 dans le secteur commercial. Dans les zones où le risque de glissade est majeur, par exemple dans la transformation de la viande, il s'agit de la classe R13, la plus élevée. La réglementation DGUV 108-003 spécifie dans quelle zone de travail la résistance au glissement doit être présente. Les carreaux fortement structurés ont des interstices pour que l'eau puisse s'écouler et qu'il n'y ait aucun risque de glisser. Cependant, c'est là que la saleté s'accumule particulièrement bien et le nettoyage prend du temps.
Carreaux en céramique : nettoyage d'entretien et en profondeur
Chaque jour : le nettoyage courant des carreaux en céramique
Si vous souhaitez nettoyer les carreaux en céramique, un nettoyage courant régulier est à faire au quotidien. Il est réalisé à sec et/ou humide, selon le degré de saleté. Les saletés non-adhérentes s'éliminent facilement à l'aide d'un aspirateur poussières ou en essuyant la poussière à l'aide d'un chiffon microfibres chargé électrostatiquement. Ensuite, vous pouvez travailler manuellement avec un balai-serpillière large, une bonnette en microfibres et un détergent approprié.
Autolaveuse aspirante pour les grandes surfaces
Les autolaveuses aspirantes sont généralement utilisées pour de grandes surfaces - dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'éliminer au préalable les saletés fines et non-adhérentes. Afin d'obtenir le résultat de nettoyage souhaité, il est essentiel de choisir les bonnes brosses ou les bons pads pour les machines. Les carreaux en céramique à la structure grossière peuvent être particulièrement bien traités avec des rouleaux à brosse haute/basse, tandis que les carreaux en céramique à structure fine tels que le grès cérame fin ont tendance à nécessiter des rouleaux microfibres.
Il convient également d'utiliser des raclettes d'aspiration appropriées pour aspirer l'eau sale. Les raclettes d'aspiration fermées sont recommandées pour les surfaces structurées et les raclettes d'aspiration fendues pour les surfaces brillantes. Pour les saletés tenaces sur le grès cérame fin (grisonnement), il est recommandé d'utiliser des pads mélaminés associés à des têtes de brossage à disque.
Conseil : vous pouvez également travailler sur les murs avec un balai-serpillière large et une poignée télescopique, ce qui permet d'obtenir de bons résultats rapidement et efficacement.
À refaire constamment : le nettoyage en profondeur des carreaux en céramique
Des machines monodisques ou des autolaveuses aspirantes sont utilisées pour nettoyer en profondeur les carreaux en céramique sur les surfaces de plancher. Des détergents plus concentrés (aussi bien acides qu'alcalins) peuvent aider à obtenir rapidement un bon résultat.
Nettoyeurs de surfaces pour les cas particuliers
Avec des carreaux en céramique structurés ou des espaces exigus, un nettoyeur haute pression avec un nettoyeur de surfaces peut vous aider. Le nettoyeur de surfaces est composé d'une barre de buse rotative sous un capot, sur laquelle sont fixées des powerbuses légèrement décalées. Ainsi, l'eau arrive sur la surface à haute pression et décolle parfaitement la saleté.
Générateur de mousse avec réservoir intégré pour un temps de pose plus long
Pour les grandes surfaces murales, les sols ou les installations sanitaires, les nettoyeurs haute pression avec générateurs de mousse avec réservoir intégré sont la technologie de choix. À l'aide d'un détergent moussant et de l'air mélangé à la buse, ils génèrent de la mousse via le jet haute pression. L'avantage : les endroits où le produit a déjà été appliqué sont bien visibles pendant le nettoyage, et la mousse offre une meilleure adhérence qu'un détergent classique, ce qui augmente le temps d'action.
Conseil 1 : ne jamais diriger le jet haute pression directement sur les joints pour éviter tout dommage.
Conseil 2 : si le détergent utilisé est acide, les joints de carrelage à base de ciment doivent être imbibés d'eau avant le nettoyage afin de prévenir les dégâts causés par l'absorption d'acide.
Nettoyeur vapeur pour murs carrelés
En fonction de la place disponible, un nettoyeur vapeur convient pour le nettoyage en profondeur des murs en carreaux de céramique. La vapeur sort de la buse en très fines gouttelettes à une température de 100 °C et à une pression jusqu'à 8 bar tandis que l'accélération se situe à environ 170 km/h. Des chiffons non pelucheux combinés à un grand suceur pour sol permettent de nettoyer efficacement de grandes surfaces.
Projection de particules pour l'extérieur
Si les surfaces extérieures en clinker sont fortement affectées par des dépôts minéraux, le processus de projection de particules à basse pression est une méthode douce et efficace après le prénettoyage avec un nettoyeur haute pression. Là, un pistolet de projection est alimenté en air comprimé par un compresseur. De plus, un produit de sablage très fin et de l'eau (pour éviter l'émission de poussières) sont ajoutés à l'air dans la chambre de mélange. Le mélange d'air, d'eau et de produit de sablage est projeté à travers la buse du pistolet. La pression d'air ainsi que les quantités d'eau et de produit de sablage sont réglables individuellement.
Détergent pour carreaux en céramique
Les carreaux en céramique peuvent être nettoyés avec des détergents acides et alcalins. Les détergents acides aident contre les dépôts minéraux tels que le calcaire, la pierre d'urine ou la rouille ; les détergents alcalins conviennent pour éliminer les dépôts organiques tels que les graisses, les protéines ou les huiles.
Dans certains carreaux en céramique, comme le terracotta, la couleur vient de l'oxyde métallique. Vous devez donc vous assurer que les détergents acides ne contiennent pas d'acide phosphorique ou chlorhydrique. Leur effet décapant peut provoquer une altération de la teinte.
En général, les carreaux en céramique sont également résistants aux détergents alcalins, mais ils ne doivent pas contenir de silicates de sodium. Ceux-ci peuvent altérer la structure et rendre les surfaces plus rugueuses ou plus lisses.
Faut-il entretenir les carreaux en céramique ? Quand l'utilisation d'huiles et autres est judicieuse
Les surfaces sont entretenues afin de les rendre plus résistantes aux contraintes mécaniques, de protéger les pores de la pénétration d'eau ou d'améliorer leur apparence. En raison de leur dureté, les carreaux en céramique n'ont pas besoin d'être protégés des contraintes mécaniques.
Carreaux à forte absorption d'eau
La terrecotta et les carreaux en clinker non émaillés sont néanmoins des revêtements susceptibles de présenter une importante absorption de l'eau. Si ce type de sol est huilé, l'huile pénètre dans les pores et protège le carreau en céramique de l'humidité. Si vous souhaitez également obtenir un aspect rustique avec la terracotta, vous pouvez utiliser le « Büffel-Beize », un mélange cire-huile contenant de la suie. La suie s'incruste dans la structure et donne un aspect usé. Selon le type de carreau, une augmentation du degré de brillance peut également être souhaitée, ce qui est possible en utilisant un produit d'entretien à base de polymères hydrosolubles.
Carreaux avec une faible absorption de l'eau
S'il s'agit en revanche d'un revêtement comme le grès cérame fin qui présente une faible absorption de l'eau, une imprégnation n'aura pas d'effet bénéfique. Étant donné que l'humidité ne peut pas y pénétrer, l'imprégnation reste à la surface et est vite éliminée. Si le grès cérame fin a été doté d'un revêtement dans un processus de nettoyage précédent, celui-ci doit être retiré à l'aide d'un détergent universel, sous peine de voir apparaître une pellicule peu esthétique au fil du temps.
Conseil : le produit d'entretien ne doit pas être appliqué directement sur les carreaux en céramique, mais plutôt avec un chiffon de nettoyage afin de le répartir uniformément.
FAQ
Insolite, mais vrai : quand du gypse apparaît sur les carreaux en céramique
Pour le nettoyage des carreaux en céramique, il est conseillé d'éteindre le chauffage au sol avant de commencer les travaux de nettoyage. Cela évite que le détergent ne sèche trop vite sur la surface. De plus, certains acides ont tendance à transformer le calcaire en gypse en cas d'exposition prolongée. Avec la chaleur du chauffage au sol, ce processus s'accélère. Les dépôts de gypse sont alors difficiles à éliminer mécaniquement - il est donc préférable d'éteindre le chauffage.