Autolaveuse aspirante pour les grandes surfaces

Les autolaveuses aspirantes sont généralement utilisées pour de grandes surfaces - dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'éliminer au préalable les saletés fines et non-adhérentes. Afin d'obtenir le résultat de nettoyage souhaité, il est essentiel de choisir les bonnes brosses ou les bons pads pour les machines. Les carreaux en céramique à la structure grossière peuvent être particulièrement bien traités avec des rouleaux à brosse haute/basse, tandis que les carreaux en céramique à structure fine tels que le grès cérame fin ont tendance à nécessiter des rouleaux microfibres.

Il convient également d'utiliser des raclettes d'aspiration appropriées pour aspirer l'eau sale. Les raclettes d'aspiration fermées sont recommandées pour les surfaces structurées et les raclettes d'aspiration fendues pour les surfaces brillantes. Pour les saletés tenaces sur le grès cérame fin (grisonnement), il est recommandé d'utiliser des pads mélaminés associés à des têtes de brossage à disque.

Conseil : vous pouvez également travailler sur les murs avec un balai-serpillière large et une poignée télescopique, ce qui permet d'obtenir de bons résultats rapidement et efficacement.