Reinigen en onderhouden van keramische tegels
Reinigen en onderhouden van keramische tegels, hoe werkt dat? Ze worden gebakken bij een temperatuur van 1.000 tot 1.400 °C op basis van anorganische materialen. De meest gebruikte zijn tegenwoordig terracotta, mono-cuisson, porcellanato, gres en steengoed. Alhoewel er verschillende varianten zijn, is het reinigen ervan min of meer altijd hetzelfde. Slechts weinig soorten tegels hebben onderhoud nodig.
Weten wat je onderhanden hebt: stukje materialenkennis over keramiek
Vloeren en wanden kunnen worden voorzien van veel verschillende materialen en stijlen. Zo is er natuursteen van bijvoorbeeld marmer of graniet en cementgebonden composieten zoals terrazzo of agglo-marmer. Op het gebied van keramische tegels worden 5 verschillende soorten onderscheiden:
- Terracotta: rood en warm van kleur, grove structuur, nogal rustiek uiterlijk
- Klinker: rood of geel gekleurd, veel gebruikt voor werkplaatsvloeren of buitenmuren - geglazuurd of ongeglazuurd
- Porcellanato: meestal door en door gekleurd, bedrukt of gepolijst, microporeus oppervlak
- Faïence: eerder zacht, niet goed mechanisch belastbaar, geschikt voor wanden, geglazuurd
- Keramische tegels: geglazuurd of ongeglazuurd; ongeglazuurde variant met ruw oppervlak wordt vaak in keukens gelegd met een antislipmozaiek (legosteentjesstructuur), om het gevaar van uitglijden te minimaliseren
Materiaal met R-klasse: anti-sliptegels
Als vloeren worden betegeld, beschikken deze tegels voor bedrijfsdoeleinden ten minste over een anti-slipwaarde van klasse R9. Op plaatsen waar het gevaar van uitglijden groot is, bijvoorbeeld bij de vleesverwerking, is de hoogste R-klasse R13. In de DGUV 108-003 is bepaald welke anti-slipwaarde in welke werkomgeving moet worden gebruikt. De sterk gestructureerde tegels hebben tussenruimtes, zodat water kan weglopen en er geen gevaar op uitglijden ontstaat. In de tussenruimtes nestelt zich wel graag vuil, dus regelmatig schoonmaken is erg belangrijk.
Keramische tegels: onderhouds- en basisreiniging
Dagelijkse kost: de onderhoudsreiniging van keramische tegels
Voor het reinigen van keramische tegels is een regelmatige onderhoudsreiniging dagelijkse kost. Hij moet droog en/of nat worden uitgevoerd, afhankelijk van de mate van vervuiling. Los vuil kan worden verwijderd met een stofzuiger of door stofbindend vegen met een microvezeldoek die elektrostatisch geladen is. Daarna kan handmatig met een vloerwisser, microvezel-wisovertrek en een passend reinigingsmiddel schoongemaakt worden.
Schrob-/zuigmachines voor grote oppervlakken
Bij grote oppervlakken wordt meestal gebruik gemaakt van schrob-/zuigmachines. In dat geval hoeft los, fijn vuil niet eerst verwijderd te worden. Om het gewenste reinigingsresultaat te bereiken, is de keuze van de juiste borstels of pads voor de machine van essentieel belang. Keramische tegels met een grove structuur kunnen bijzonder goed worden bewerkt met hoge/diepe walsborstels, terwijl voor keramische tegels met een fijne structuur, zoals porcellanato, meestal microvezelwalsen moeten worden gebruikt.
Voor het opzuigen van het vuile water moet daarnaast gebruik worden gemaakt van de juiste zuigstrips. Bij gestructureerde oppervlakken wordt het gebruik van gesloten zuigstrips aangeraden, bij glanzende oppervlakken ingesneden zuigstrips. Bij hardnekkige vervuiling op porcellanato (grauwsluier) wordt aangeraden om melaminehars-pads in combinatie met discborstels te gebruiken.
Tip: de wanden kunnen ook worden gedaan met een vloerwisser met uitschuifbare steel, waarmee snel en efficiënt goede resultaten worden bereikt.
Steeds weer nodig: de basisreiniging van keramische tegels
Voor de basisreiniging van keramische vloertegels worden eenschijfs- of schrob-/zuigmachines gebruikt. Hoger geconcentreerde reinigingsmiddelen (zowel zuurhoudend als alkalisch) kunnen nuttig zijn om snel een goed resultaat te bereiken.
Oppervlaktereinigers voor bijzondere omstandigheden
In het geval van keramische tegels met een structuur of op smalle plaatsen kan een hogedrukreiniger met een oppervlaktereiniger uitkomst bieden. De oppervlaktereiniger bestaat uit een roterende sproeibalk onder een afdekkap, met daaraan enigszins schuin aangebrachte powersproeiers. De sproeiers spuiten met hoge druk het water op het oppervlak en verwijderen zo krachtig het vuil.
Bekerschuimlansen voor een langere inwerktijd
Voor grote wandoppervlakken, vloeren of sanitaire installaties zijn hogedrukreinigers met een bekerschuimlans een goede technische keuze. Met behulp van schuimreinigingsmiddelen en lucht, die bij de sproeiers wordt toegevoegd, ontstaat er bij de hogedrukstraal ook schuim. Het geheim: het is zichtbaar waar het middel al is aangebracht en het schuim blijft langer aanwezig dan een normaal reinigingsmiddel, waardoor de inwerktijd verlengd wordt.
Tip 1: de hogedrukstraal nooit rechtstreeks op de voegen richten, om beschadigingen te voorkomen.
Tip 2: als het gebruikte reinigingsmiddel zuurhoudend is, moeten cementhoudende tegelvoegen voor de behandeling met water natgemaakt worden, zodat er geen schade ontstaat door opgenomen zuren.
Stoomreiniger voor betegelde muren
Voor de basisreiniging van keramische tegels op muren is - afhankelijk van de beschikbare ruimte - ook een stoomreiniger zeer geschikt. De stoom komt in zeer fijne druppeltjes uit de sproeier bij een temperatuur van 100 °C en een druk van max. 8 bar, de uitstroomsnelheid van de hete stoom bedraagt ongeveer 170 km/h. Pluisvrije badstof doek in combinatie met een groot vloermondstuk, maken het snel en goed reinigen van grotere oppervlakken eenvoudig.
Natstraalmethodes voor buiten
Als de oppervlakken van de klinkers buiten sterk zijn aangetast door minerale vervuiling, is na de voorreiniging met de hogedrukreiniger de lagedruk-natstraalmethode een milde maar effectieve methode. Hierbij wordt een straalpistool via een bouwcompressor voorzien van perslucht. Daarnaast wordt aan de lucht in de mengruimte een zeer fijn, zacht straalmiddel alsmede water toegevoegd voor een stofbindende werking. Het mengsel van lucht, water en straalmiddel komt uit de sproeier van het pistool waarbij de luchtdruk en de hoeveelheid water en straalmiddel afzonderlijk in te stellen zijn.
Reinigingsmiddelen voor keramische tegels
Keramische tegels kunnen worden gereinigd met zuurhoudende en alkalische reinigingsmiddelen. Zuurhoudende reinigingsmiddelen helpen tegen minerale verontreinigingen als kalk, urinesteen of roest; alkalische reinigingsmiddelen zijn geschikt voor het verwijderen van organische verontreinigingen als vet, eiwit of oliën.
In veel keramische tegels, zoals terracotta, ontstaat de kleuring door metaaloxide. Daarom moet er bij zuurhoudende reinigingsmiddelen op worden gelet dat er geen fosfor- of zoutzuur in zit. De ontroestende werking kan leiden tot verandering van de kleurschakering.
In het algemeen zijn keramische tegels ook bestand tegen alkalische reinigingsmiddelen, er mogen alleen geen natriumsilicaten in zitten. Deze kunnen op de structuur inwerken en de oppervlakken ruwer of gladder maken.
Onderhoud van de keramische tegels? Wanneer het zinvol is oliën en dergelijke te gebruiken
Oppervlakken worden onderhouden om ze bestendig te maken tegen mechanische belasting, om poriën te beschermen tegen het binnendringen van water of om het uiterlijk te verfraaien. Keramische tegels hoeven dankzij hun hardheid niet beschermd te worden tegen mechanische belasting.
Tegels met grote wateropname
Bij terracotta en ongeglazuurde mono-cuissontegels gaat het in ieder geval om vloeren die veel water op kunnen nemen. Door dergelijke vloeren te oliën, dringt de olie door in de poriën en beschermt de keramische tegels tegen vocht. Wie daarnaast bij terracotta een rustiek uiterlijk wil bereiken, kan gebruik maken van zogenaamde 'Büffelbeize', een mengsel van was en olie dat roet bevat. De roet zet zich vast in de structuur en zorgt voor een doorleefd uiterlijk. Afhankelijk van het type tegel kan ook extra glans gewenst zijn, wat te bereiken is door gebruik van een verzorgingsproduct op basis van in water oplosbare polymeren.
Tegels met lage wateropname
Als er echter sprake is van een vloerafwerking zoals porcellanato, dan heeft impregneren geen zin. Een dergelijke afwerking neemt slechts in beperkte mate water op. Daardoor kan vocht niet binnendringen, de impregnering blijft aan de oppervlakte en wordt er al snel afgelopen. Als porcellanato tijdens een van de vorige reinigingsprocessen van een coating is voorzien, moet de coating worden verwijderd met een universele basisreiniger, omdat anders na verloop van tijd een lelijke filmlaag zal ontstaan.
Tip: het onderhoudsmiddel niet rechtstreeks op de keramische tegels aanbrengen, maar met een reinigingsdoek zodat het gelijkmatig wordt verdeeld.
FAQ
Raar maar waar: als er gips groeit op keramische tegels
Een tip voor de reiniging van vloeren met keramische tegels, schakel de vloerverwarming voorafgaand aan de schoonmaakwerkzaamheden uit. Zo droogt het reinigingsmiddel op het oppervlak niet te snel op. Bovendien hebben diverse zuren de neiging om bij langere inwerktijden de kalk in gips om te zetten. Als daar de warmte van de vloerverwarming bijkomt, wordt dit proces verder versneld. De ontstane gipsafzettingen zijn mechanisch slechts moeilijk te verwijderen, houd dus liever de verwarming uit.