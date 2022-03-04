Keramische tegels reinigen

Schrob-/zuigmachines voor grote oppervlakken

Bij grote oppervlakken wordt meestal gebruik gemaakt van schrob-/zuigmachines. In dat geval hoeft los, fijn vuil niet eerst verwijderd te worden. Om het gewenste reinigingsresultaat te bereiken, is de keuze van de juiste borstels of pads voor de machine van essentieel belang. Keramische tegels met een grove structuur kunnen bijzonder goed worden bewerkt met hoge/diepe walsborstels, terwijl voor keramische tegels met een fijne structuur, zoals porcellanato, meestal microvezelwalsen moeten worden gebruikt.

Voor het opzuigen van het vuile water moet daarnaast gebruik worden gemaakt van de juiste zuigstrips. Bij gestructureerde oppervlakken wordt het gebruik van gesloten zuigstrips aangeraden, bij glanzende oppervlakken ingesneden zuigstrips. Bij hardnekkige vervuiling op porcellanato (grauwsluier) wordt aangeraden om melaminehars-pads in combinatie met discborstels te gebruiken.

Tip: de wanden kunnen ook worden gedaan met een vloerwisser met uitschuifbare steel, waarmee snel en efficiënt goede resultaten worden bereikt.