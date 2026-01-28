Professionele stoomzuigers
Kärcher professionele stoomzuigers - voor hygiënische reiniging zonder gebruik van reinigingsmiddelen: bijzonder geschikt voor de gezondheidszorg, de voedingsindustrie, hotels en schoonmaakbedrijven. De Kärcher stoomzuiger is voorzien van een hoog bedieningscomfort en effectieve reinigingspresentaties op alle harde ondergronden. Het uitgebreide assortiment aan toebehoren zorgt voor een gerichte reiniging.
Voldoen aan de strengste normen
Als het gaat om het effectief verwijderen van hardnekkig vuil, zijn de professionele stoomzuigers van Kärcher de ideale oplossing, zonder gebruik te hoeven maken van reinigingsmiddelen. Ze kunnen worden gebruikt op harde vloeren, roestvrijstalen oppervlakken, kranen, huishoudelijke en industriële apparaten en zelfs voor het reinigen van ramen. Ontdek vandaag nog alle voordelen van professionele stoomreiniging!
1. Intuïtieve bediening
De bedieningselementen op de handgreep zijn snel en eenvoudig te bedienen en bieden optimale grip.
2. Accessoires binnen handbereik en beschermd
Accessoires uit het topassortiment worden direct op de camera opgeborgen, beschermd tegen stof. Dankzij ventilatiesleuven op de motorkap kunnen accessoires na gebruik drogen.
3. Alle programma's in één oogopslag
Het bedieningspaneel EASY Operation maakt het gebruik van de professionele stoomzuigers van Kärcher veel eenvoudiger dan het gebruik van andere stofzuigers. De programma's kunnen onafhankelijk van elkaar worden geselecteerd, afhankelijk van de toepassing.
4. Gemakkelijk reservoir vullen
De reservoirs voor schoon water en reinigingsmiddel zijn gemakkelijk toegankelijk, waardoor ze eenvoudig te vullen en te legen zijn.
5. Verwijderbare vuilwatertank
De vuilwatertank bevindt zich aan de zijkant van het apparaat en is gemakkelijk toegankelijk en kan met één hand worden verwijderd.
6. Grotere mobiliteit
De transportbeugel en grote wielen geven de Kärcher SGV stoomzuiger een uitstekende mobiliteit.
7. Volledig automatische reiniging
De zelfreinigende functie verwijdert vuil uit het vacuümcircuit na elk gebruik, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd en een perfecte hygiëne wordt gegarandeerd.
Voor elke toepassing, de juiste accessoire
Elk professioneel SGV-stoomzuigermodel wordt geleverd met een complete set accessoires, zodat je efficiënt en hygiënisch kunt schoonmaken in verschillende situaties.
Ronde borstel voor sanitair
Verwijdert snel kalkaanslag van sanitair en herstelt de glans.
Meer ergonomie met zuigbuizen
De twee stoomzuigbuizen geven de gebruiker een ergonomische manier van werken. Bovendien verwijdert de ronde borstel effectief zelfs de meest aangekoekte vuillagen, waardoor hij bijzonder geschikt is voor het voegen van betegelde oppervlakken.
Handsproeier met rubberen zuigmond
Door de combinatie van stoomprojectie en afzuiging kunnen oppervlakken in één keer worden gereinigd. De handsproeier is ideaal voor ramen of kleine oppervlakken.
Driehoekig mondstuk
Voor het reinigen en stofzuigen van moeilijk bereikbare plekken zoals hoeken en randen.