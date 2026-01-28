Voldoen aan de strengste normen

Als het gaat om het effectief verwijderen van hardnekkig vuil, zijn de professionele stoomzuigers van Kärcher de ideale oplossing, zonder gebruik te hoeven maken van reinigingsmiddelen. Ze kunnen worden gebruikt op harde vloeren, roestvrijstalen oppervlakken, kranen, huishoudelijke en industriële apparaten en zelfs voor het reinigen van ramen. Ontdek vandaag nog alle voordelen van professionele stoomreiniging!

1. Intuïtieve bediening

De bedieningselementen op de handgreep zijn snel en eenvoudig te bedienen en bieden optimale grip.

2. Accessoires binnen handbereik en beschermd

Accessoires uit het topassortiment worden direct op de camera opgeborgen, beschermd tegen stof. Dankzij ventilatiesleuven op de motorkap kunnen accessoires na gebruik drogen.

3. Alle programma's in één oogopslag

Het bedieningspaneel EASY Operation maakt het gebruik van de professionele stoomzuigers van Kärcher veel eenvoudiger dan het gebruik van andere stofzuigers. De programma's kunnen onafhankelijk van elkaar worden geselecteerd, afhankelijk van de toepassing.

4. Gemakkelijk reservoir vullen

De reservoirs voor schoon water en reinigingsmiddel zijn gemakkelijk toegankelijk, waardoor ze eenvoudig te vullen en te legen zijn.

5. Verwijderbare vuilwatertank

De vuilwatertank bevindt zich aan de zijkant van het apparaat en is gemakkelijk toegankelijk en kan met één hand worden verwijderd.

6. Grotere mobiliteit

De transportbeugel en grote wielen geven de Kärcher SGV stoomzuiger een uitstekende mobiliteit.

7. Volledig automatische reiniging

De zelfreinigende functie verwijdert vuil uit het vacuümcircuit na elk gebruik, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd en een perfecte hygiëne wordt gegarandeerd.