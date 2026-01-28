Répondre aux normes les plus strictes

Lorsqu'il s'agit de se débarrasser efficacement des saletés persistantes, les aspirateurs vapeur professionnels de Kärcher représentent la solution idéale, sans avoir forcément recours à des détergents. Ils s’utilisent tant sur les sols durs que sur les surfaces en acier inoxydable, les robinetteries, les appareils ménagers et industriels, ou même pour le nettoyage des vitres. Découvrez dès maintenant tous les avantages du nettoyage vapeur professionnel !



1. Commandes intuitives

Les commandes situées sur la poignée assurent une manipulation simple et rapide, offrant une prise en main optimale.

2. Des accessoires à portée de main et protégés

Les accessoires haut de gamme sont rangés directement sur l'appareil et sont protégés de la poussière. Les alvéoles d'aération sur le capot permettent aux accessoires de sécher après utilisation.

3. Tous les programmes en un coup d’œil

Le tableau de bord EASY Operation simplifie grandement l'utilisation des aspirateurs vapeurs professionnels de Kärcher par rapport aux autres. Les programmes peuvent être sélectionnés indépendamment les uns des autres en fonction de l'application choisie.

4. Remplissage facile des réservoirs

Les réservoirs d'eau propre et de détergent sont facilement accessibles, permettant un remplissage et un vidage aisés.

5. Réservoir d’eau sale amovible

Placé sur le côté de l'appareil, le réservoir d'eau sale est facile d’accès et peut être retiré d'une seule main.

6. Une mobilité accrue

Le guidon de transport et les grandes roues confèrent à l'aspirateur vapeur SGV de Kärcher garantissent une excellente mobilité.

7. Nettoyage automatique et complet

La fonction d'auto-nettoyage élimine les salissures présentes dans le circuit de l'aspirateur après chaque utilisation, prolongeant considérablement la durée de vie de l'appareil et assurant une hygiène parfaite.