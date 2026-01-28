Aspirateurs vapeur professionnels
Aspirateurs vapeur professionnels Kärcher – pour une propreté hygiénique sans recours aux détergents : particulièrement adaptés aux secteurs de la santé, de l’industrie agro-alimentaire, de l’hôtellerie et des entreprises de propreté. Grâce à leur grande convivialité et leur efficacité de nettoyage, les aspirateurs vapeur Kärcher conviennent pour toutes les surfaces dures. La large gamme d'accessoires permet un nettoyage ciblé.
Répondre aux normes les plus strictes
Lorsqu'il s'agit de se débarrasser efficacement des saletés persistantes, les aspirateurs vapeur professionnels de Kärcher représentent la solution idéale, sans avoir forcément recours à des détergents. Ils s’utilisent tant sur les sols durs que sur les surfaces en acier inoxydable, les robinetteries, les appareils ménagers et industriels, ou même pour le nettoyage des vitres. Découvrez dès maintenant tous les avantages du nettoyage vapeur professionnel !
1. Commandes intuitives
Les commandes situées sur la poignée assurent une manipulation simple et rapide, offrant une prise en main optimale.
2. Des accessoires à portée de main et protégés
Les accessoires haut de gamme sont rangés directement sur l'appareil et sont protégés de la poussière. Les alvéoles d'aération sur le capot permettent aux accessoires de sécher après utilisation.
3. Tous les programmes en un coup d’œil
Le tableau de bord EASY Operation simplifie grandement l'utilisation des aspirateurs vapeurs professionnels de Kärcher par rapport aux autres. Les programmes peuvent être sélectionnés indépendamment les uns des autres en fonction de l'application choisie.
4. Remplissage facile des réservoirs
Les réservoirs d'eau propre et de détergent sont facilement accessibles, permettant un remplissage et un vidage aisés.
5. Réservoir d’eau sale amovible
Placé sur le côté de l'appareil, le réservoir d'eau sale est facile d’accès et peut être retiré d'une seule main.
6. Une mobilité accrue
Le guidon de transport et les grandes roues confèrent à l'aspirateur vapeur SGV de Kärcher garantissent une excellente mobilité.
7. Nettoyage automatique et complet
La fonction d'auto-nettoyage élimine les salissures présentes dans le circuit de l'aspirateur après chaque utilisation, prolongeant considérablement la durée de vie de l'appareil et assurant une hygiène parfaite.
Pour chaque application, le bon accessoire
Chaque modèle d'aspirateur vapeur professionnel SGV est accompagné d'un ensemble complet d'accessoires, offrant la possibilité d'effectuer un nettoyage efficace et hygiénique dans divers contextes d'utilisation.
Brosse ronde pour sanitaires
Pour éliminer rapidement les dépôts calcaires dans les sanitaires et redonner éclat aux robinetteries.
Plus d’ergonomie avec les tubes d’aspiration
Les deux tubes d'aspiration de vapeur offrent à l'utilisateur une approche ergonomique du travail. De plus, l'utilisation de la brosse ronde permet d'éliminer efficacement les couches de saleté les plus incrustées, ce qui la rend particulièrement adaptée pour les joints de surfaces carrelées.
Suceur main avec raclette en caoutchouc
En combinant la projection de vapeur et l'aspiration, le nettoyage des surfaces s'effectue en une seule opération. Le suceur main est idéal pour les vitres ou les petites surfaces.
Buse triangulaire
Pour le nettoyages et l’aspiration des zones difficilement accessibles tels que les coins et les angles.