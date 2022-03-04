Magazijn schoonmaken
Het is belangrijk dat een materiaalopslagplaats er schoon uitziet. Dat geldt voor hele kleine magazijnen, bijvoorbeeld in een werkplaats, maar ook voor zeer grote opslaghallen. In alle situaties zijn de werkveiligheid en de bescherming van de opgeslagen materialen van groot belang. Met name de vloeren moeten schoon en veilig zijn om op te lopen, zodat er geen gevaar bestaat op ongevallen als gevolg van te weinig schoonmaken. En dat gaat heel goed met veeg-/zuigmachines en schrob-/zuigmachines die geheel naar wens configureerbaar zijn.
Verschillende soorten vuil, verschillende schoonmaaktechnieken
Het transport van de opgeslagen materialen van A naar B door magazijnmedewerkers, vorkheftrucks of transportwagens: elke beweging doet stof opwaaien. Dit stof consequent wegzuigen is van belang voor de veiligheid en de hygiëne, en zorgt er daarnaast voor dat het opgeslagen materiaal beschermd wordt en niet onder het stof raakt. Ook papiersnippers van afgescheurde etiketten of transportdocumenten, stukjes folie of houtsplinters worden vaak aangetroffen in magazijnen. Zowel stof, pluizen als kleine papierresten zijn eenvoudig met een bezem, een veeg-/zuigmachine of een stofzuiger te verwijderen, afhankelijk van de grootte van het magazijn. Deze factor is bij de keuze van de passende reinigingsapparatuur en het reinigingsconcept van groot belang.
Vegen in het magazijn: stof veilig verwijderen
Vanwege de verhoogde kans op stof is juist in magazijnen een veeg-/zuigmachine te verkiezen boven een eenvoudige veegmachine: tijdens het veegproces wervelt de veeg-/zuigmachine het stof op door een walsborstel, zuigt het vuil op met behulp van een zuigturbine (ventilator) en scheidt het af via een filtersysteem - zo wordt het stofgehalte tijdens het reinigen laag gehouden.
Een regelmatige reiniging van het fijnstoffilter kan de levensduur aanzienlijk verlengen. Afhankelijk van het machinetype gebeurt dit automatisch of door een druk op de knop.
Naast stof en papierresten zijn op de vloer in het magazijn ook vaak resten folie en verpakkingstape of houtsplinters van pallets te vinden. Dit grove vuil moet handmatig worden verwijderd, omdat anders het gevaar bestaat dat de gebruikte machines verstopt raken of het materiaal vast komt te zitten in de walsborstel. De reiniging kan worden uitgevoerd met een bezem of een afvalgrijper.
Tip: stofarm werken
Om te werken met zo min mogelijk stof, is er een passende afdekstrook van met PVC gecoat linnen die met klittenband over de gehele voorzijde tot aan de achterwielen van de veegmachine wordt gespannen. Hierdoor wordt er nog minder stof omhoog gebracht.
Spot Cleaning in het magazijn
Voor kleine schoonmaakklusjes tussendoor - zoals de vloer of tussen stellingen of in opslagruimtes - is een stof-/waterzuiger van het juiste type ideaal, vooral in zeer kleine magazijnen, omdat hij handzaam is en je hem altijd bij de hand hebt.
Hiermee kan je stof, lekwater of gemorste vloeistoffen snel en gemakkelijk opzuigen. In het geval van zeer kleine magazijnstellingen kan ook gebruik worden gemaakt van de handmatige uitrusting, bestaande uit wisdoeken en emmers.
Vloerreiniging in het magazijn met een schrob-/zuigmachine
Allereerst moet je erop letten wat voor soort vloer het is. In kleine werkplaatsmagazijnen zijn vaak keramische tegels zoals tegels van porcellanato gelegd, die bijzonder robuust zijn en beschikken over een laag vochtopnemend vermogen. Opslaghallen van bedrijven of logistieke centra zijn vaak voorzien van een industriële vloerafwerking, variërend van estrich tot elastische synthetische vloeren zoals kunsthars.
Omdat de vloeren in magazijnen zo verschillend kunnen zijn, is er ook enige variatie in de keuze van de juiste reinigingstechniek. De eigenschappen van de vloer en de soorten vuil in het magazijn vormen daarbij de twee belangrijkste criteria. Vanwege de hoeveelheid grof vuil zijn schrob-/zuigmachines met walstechnologie bijzonder geschikt, omdat het resterende grove vuil dankzij de veegfunctie van de walsborstels in één bewerking kan worden opgepakt.
Porcellanato tegels schoonmaken
Porcellanato tegels zijn een aantrekkelijke, bijzonder populaire vloerafwerking die zich onderscheidt door zijn robuustheid, veilige beloopbaarheid en een bijzonder laag vochtopnemend vermogen. Als modern en tevens veilig designelement is de porcellanato tegel tegenwoordig niet meer weg te denken in de wereld van de vloerafwerking.
Cementdekvloer reinigen
Een cementdekvloer is de meeste gebruikte vorm van estrich. Deze vloerafwerking vraagt om speciale aandacht bij reiniging en onderhoud. Hij wordt namelijk aan buitengewone belastingen blootgesteld en moet tegelijkertijd voldoen aan de eisen van arbeidsveiligheid in het bedrijf. Bij de basis-, onderhouds- en tussenreiniging is de keuze van het juiste materiaal daarom van groot belang.
De keuze van de juiste techniek (wals of disc) evenals het passende reinigingsgereedschap (pad of borstel) hangt af van de soort vloer en de verontreiniging.
Als de vloer er geschikt voor is, wordt in het algemeen een alkalisch reinigingsmiddel gebruikt. Als er een zuurhoudend reinigingsmiddel wordt gebruikt, moet erop gelet worden dat de cementvoegen eerst met water worden bevochtigd, zodat ze niet beschadigd raken.
Met name bij het gebruik in magazijnen moet erop worden gelet dat de schrob-/zuigmachines de vloer droog achterlaten. Dit punt is van groot belang, omdat de gereinigde vlakken vaak direct weer belopen worden of door heftrucks worden bereden. En de veiligheid op het werk is daarbij van het grootste belang.
Een hardnekkig probleem in grote magazijnen: bandensporen verwijderen
Met name in grotere opslagruimtes (met hoge stellingen) rijden vorkheftrucks en transportwagens dagelijks meerdere kilometers van de ene naar de andere kant van de hal. Daarbij laten ze behalve stof ook bandensporen op de vloer achter. Hiervoor is het de moeite waard om een speciaal daarvoor ontwikkeld reinigingsmiddel te gebruiken dat de sporen efficiënt verwijderd. Het moet onverdund op de vervuilde plekken worden gespoten en daarna enkele minuten inwerken. Vervolgens wordt de schrob-/zuigmachine gebruikt: hij pakt het vuil op. Vervolgens nog een keer nagespoeld met schoon water.
Let op: deze methode niet gebruiken op polymeer- of wascoatings, daar deze worden opgelost door het reinigingsmiddel!
Naar eigen wens samenstellen: Wat is de juiste reinigingsmachine?
Wie een reinigingsmachine aanschaft, ongeacht of het een veeg-/zuigmachine, schrob-/zuigmachine of een combinatiemachine betreft, wil comfortabel en efficiënt schoonmaken maar ook economisch gezien de zaken in de hand houden. Bij het aanschafproces moet rekening gehouden worden met zowel de situatie in het eigen magazijn als de eigenschappen van de toekomstige reinigingsmachine.
De volgende tabel geeft een overzicht van de factoren en criteria die bij het aanschaffen in overweging moeten worden genomen.
Afmetingen
Criteria magazijnruimte
- Afmetingen van het magazijnoppervlak berekenen
- Van de theoretische oppervlakteprestaties van de machine moet door de bank genomen zo'n 30 tot 50% afgetrokken worden = oppervlakteprestatie in de praktijk
- Het verschil ontstaat door ritten met hoeken/bochten, tijdonderbrekingen
Criteria machine
- theoretische oppervlakteprestatie = gereden meters × werkbreedte tijdens recht vooruit rijden per uur
Schrob-/zuigmachine:
- voor kleine opslagruimtes: compacte of walk-behindmodellen
- voor grote magazijnen: ride-on machines (vanaf 5.000 m2)
- zeer kleine oppervlakken: stofzuiger
Schrob-/zuigmachine:
- voor kleine opslagruimtes: compacte of walk-behindmodellen
- voor grote magazijnen: ride-on schrob-/zuigmachines
Soort vloer
Criteria magazijnruimte
- Het soort vuil en de vloerafwerking in het magazijn bepalen de keuze van de walsborstels/borstelkoppen
- antislip, robuust
Criteria machine
Veeg-/zuigmachine:
keuze uit verschillende walsborstels
- standaard (diverse ondergronden)
- hard (ruwe ondergronden)
- zacht (gladde vloeren)
Schrob-/zuigmachine:
Choix entre la technologie à rouleau et la technologie à disque
- Rouleaux : pour les sols grossiers et structurés, avec la fonction de prévention requise
- Disques : pour les sols lisses
Aandrijving
Criteria magazijnruimte
- Opslagmateriaal en eigenschappen van het gebouw
- in verband met de brandveiligheid bestaat er een voorkeur voor batterijaangedreven modellen
Criteria machine
- Batterij
- Vloeibaar gas
- Verbrandingsmotor
Verbrandingsmotoren alleen bij goed geventileerde ruimtes
Wendbaarheid
Criteria magazijnruimte
- Controleer hoge stellingen, smalle plekken, doodlopende paden
Criteria machine
- Let op de draaicirkel van de machine
Kosten
Criteria magazijnruimte
- Personeelskosten ten opzichte van de tijdsbesparing middels machinereiniging
Criteria machine
- Aankoopkosten
- Onderhoudskosten
Configuratie
Criteria magazijnruimte
- individuele configuratie op basis van behoeften werkomgeving
Criteria machine
- groot assortiment toebehoren en extra's beschikbaar
- Voorbeelden schrob-/zuigmachines: zijbezems, speciale banden, veiligheidsdak, snellader
- Voorbeelden veeg-/zuigmachines: veiligheidsdak, werkverlichting, lekvrije banden