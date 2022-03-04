Magazijn schoonmaken

Vegen in het magazijn: stof veilig verwijderen

Vanwege de verhoogde kans op stof is juist in magazijnen een veeg-/zuigmachine te verkiezen boven een eenvoudige veegmachine: tijdens het veegproces wervelt de veeg-/zuigmachine het stof op door een walsborstel, zuigt het vuil op met behulp van een zuigturbine (ventilator) en scheidt het af via een filtersysteem - zo wordt het stofgehalte tijdens het reinigen laag gehouden.

Een regelmatige reiniging van het fijnstoffilter kan de levensduur aanzienlijk verlengen. Afhankelijk van het machinetype gebeurt dit automatisch of door een druk op de knop.

Naast stof en papierresten zijn op de vloer in het magazijn ook vaak resten folie en verpakkingstape of houtsplinters van pallets te vinden. Dit grove vuil moet handmatig worden verwijderd, omdat anders het gevaar bestaat dat de gebruikte machines verstopt raken of het materiaal vast komt te zitten in de walsborstel. De reiniging kan worden uitgevoerd met een bezem of een afvalgrijper.