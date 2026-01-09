Tuinslang en -opbergsystemen
Nieuwe bewegingsvrijheid! Een Kärcher tuinslang kopen staat synoniem voor een grotere mobiliteit, minder trekken en minder slepen. De nieuwe slangentrolleys van Kärcher maken tuinieren aanzienlijk eenvoudiger. Nu de tuinslang moeiteloos kan worden verplaatst van A naar B op de trolley, is gesleep door de tuin niet meer nodig.
UW TUIN. UW MEESTERWERK.
Je weet nooit wanneer de inspiratie toeslaat. Maar met de slangopberger van Kärcher heb je alle tools in huis om je bloemrijke meesterwerk tot leven te brengen. Met een esthetisch ontwerp, zonder de show te stelen van je eigen stukje paradijs. Robuust en tijdloos om door de tijd te gaan. De slangopberger van Kärcher. Voor meer creativiteit in de tuin en minder rommel tijdens het sproeien.
Slanghaspels
Automatische slanghaspel HBX 5.35
Altijd perfect opgeborgen: deze elegante slanghaspel wordt aan de muur gemonteerd voor een minimale ruimte-inname en wordt met een aansluitslang op de kraan aangesloten. Dankzij de muurbeugel is de slanghaspel zelfs meer dan 180° draaibaar en bereikt zo gemakkelijk alle hoeken van de tuin. De tuinslang is eenvoudig tot zijn maximale lengte uit te rollen. Daarvoor zijn overeenkomstige vergrendelingen voorzien: de slang wordt volledig automatisch met kleine tussenpozen vergrendeld. Het is voldoende om lichtjes aan het uiteinde van de slang te trekken om deze te ontgrendelen, waarna hij automatisch en gecontroleerd wordt opgerold, zonder vouwen of knopen. De slanghaspel onderscheidt zich bovendien door een innovatief montagesysteem, FlexChange, waarmee de slanghaspel eenvoudig kan worden gewisseld tussen de muurbeugel en de optioneel verkrijgbare grondpen. Bovendien is de muurbeugel afneembaar en voorzien van opbergplaatsen voor spuitpistolen en sproeiaccessoires. Omdat hij ook beschermd is tegen UV-straling en vorst, kan de slanghaspel het hele jaar door aan de muur van het huis blijven hangen.
Grondpen voor automatische slanghaspels HBX
De grondpen kan vrij op de gewenste plek geplaatst worden. Het is voldoende om hem in de grond te schroeven, waarna de robuuste metalen pen een zeer stevige bevestiging garandeert. Dankzij de ingebouwde waterpas in de grondpen is zelfs montage op oneffen terrein mogelijk. Met de innovatieve FlexChange-technologie kan de haspel eenvoudig en zonder gereedschap op de grondpen worden geplaatst. Met een draaibereik van 360° biedt hij bovendien de mogelijkheid om alle hoeken van de tuin met de slang te bereiken, waardoor maximale bewegingsvrijheid tijdens het sproeien wordt gegarandeerd.
Slangenbox HBX 2.10 Compact
De HBX 2.10 slangbox is de ideale oplossing voor het besproeien van balkons, terrassen en kleine tuinen, of voor mobiel gebruik op de camping. De slangbox is "klaar voor gebruik". Alle accessoires voor gebruik buitenshuis zijn inbegrepen. De slang rolt snel en moeiteloos op met behulp van de opvouwbare zwengel. Het betrouwbare antidrupsysteem met 2 Aqua Stop-koppelingen garandeert een comfortabele ontkoppeling zonder spatten. In combinatie met het slimme opbergconcept voor accessoires en slangstukken behoren waterplekken op tapijten of parket tot het verleden. Dankzij het compacte formaat kan de slangbox met minimale ruimte worden opgeborgen, bijvoorbeeld in de kast onder de gootsteen in een appartement. Als alternatief is wandmontage mogelijk. De slangbox kan ook dienen als toevoer voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 4.
Slanghaspelwagens
Slanghaspelwagen HT 6 M
De HT 6 M heeft alles wat je van een goede slanghaspelwagen mag verwachten. Hij heeft een metalen slanghaspel, is extreem robuust en toch gemakkelijk te verplaatsen naar de plek waar je hem nodig hebt. Bijzonder slim: dankzij de snelsluitingen kun je in een handomdraai de handgreep van een compact opbergformaat naar een comfortabele hoogte brengen om de wagen te trekken. De brede voet van de slanghaspelwagen zorgt voor een goede stabiliteit, terwijl de stevige slanggeleiding en de ergonomische zwengel zorgen voor een eenvoudig en betrouwbaar oprollen van de slang. En alsof dat nog niet genoeg is, onderscheidt de slanghaspelwagen zich door comfortfuncties zoals een antidruppelvoorziening, een praktische spuitpistoolhouder en een opvouwbare zwengel voor ruimtebesparende opslag.
Bewateringsstations
Bewateringsstation HR 4.30 Set
Of het nu aan de muur is of midden in uw groene oase: het HR 4.30 Set bewateringsstation maakt altijd indruk. De haspel kan tijdens het besproeien aan de muur blijven bevestigd of eenvoudig worden verwijderd voor mobiel gebruik. Zijn driehoekige vorm met een laag zwaartepunt maakt het bewateringsstation ongelooflijk stabiel, zelfs midden in de tuin, en de ergonomische vrij draaiende zwengel maakt het oprollen van de slang kinderspel.
Slangenhouders
Slanghouder Hose Hanger Plus
De robuuste en esthetische Kärcher slanghouder Plus is ideaal voor eenvoudige bevestiging aan buitenmuren. De praktische muurbeugel bespaart ruimte en biedt opbergmogelijkheden voor spuitpistolen en broezen. De slangopberger is geschikt voor alle gangbare tuinslangen. Zo zijn alle voorwaarden vervuld om uw tuin te onderhouden. De innovatieve slangopberger van Kärcher zet nieuwe normen op het gebied van functionaliteit, design en kwaliteit. Ideaal voor het snel op- en afrollen van de slang, met een minimale ruimte-inname. Besproeien volgens Kärcher is namelijk een doordacht proces.
Garantieverlenging voor uw nieuwe Kärcher slangopberger
Verleng uw garantie op slanghaspels, slanghaspelwagens, bewateringsstations en slanghouders tot vijf jaar!