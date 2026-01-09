Automatische slanghaspel HBX 5.35

Altijd perfect opgeborgen: deze elegante slanghaspel wordt aan de muur gemonteerd voor een minimale ruimte-inname en wordt met een aansluitslang op de kraan aangesloten. Dankzij de muurbeugel is de slanghaspel zelfs meer dan 180° draaibaar en bereikt zo gemakkelijk alle hoeken van de tuin. De tuinslang is eenvoudig tot zijn maximale lengte uit te rollen. Daarvoor zijn overeenkomstige vergrendelingen voorzien: de slang wordt volledig automatisch met kleine tussenpozen vergrendeld. Het is voldoende om lichtjes aan het uiteinde van de slang te trekken om deze te ontgrendelen, waarna hij automatisch en gecontroleerd wordt opgerold, zonder vouwen of knopen. De slanghaspel onderscheidt zich bovendien door een innovatief montagesysteem, FlexChange, waarmee de slanghaspel eenvoudig kan worden gewisseld tussen de muurbeugel en de optioneel verkrijgbare grondpen. Bovendien is de muurbeugel afneembaar en voorzien van opbergplaatsen voor spuitpistolen en sproeiaccessoires. Omdat hij ook beschermd is tegen UV-straling en vorst, kan de slanghaspel het hele jaar door aan de muur van het huis blijven hangen.