Tuyau arrosage : enrouleur et accessoires
Nouvelle liberté de mouvement! Vive la mobilité, adieu les nœuds et les blocages grâce au enrouleur de tuyau d’arrosage. Les dévidoirs mobiles Kärcher vous facilitent considérablement la tâche au jardin. Plus besoin de tirer péniblement le tuyau à travers tout le jardin. Dorénavant, il vous suffit de déplacer confortablement le dévidoir en contournant aisément les obstacles. Grâce au enrouleur, le tuyau d’arrosage se déroule tout simplement et se dépose sur le sol le long du trajet que vous avez parcouru.
VOTRE JARDIN. VOTRE CHEF-D'ŒUVRE.
Vous ne savez jamais quand l'inspiration va vous frapper. Mais avec le rangement de tuyau Kärcher, vous disposez de tous les outils nécessaires pour donner vie à votre chef-d'œuvre floral. Avec un design esthétique, sans pour autant voler la vedette à votre coin de paradis. Robuste et intemporel pour traverser les époques. Le rangement de tuyau Kärcher. Pour plus de créativité au jardin et moins de désordre pendant l'arrosage.
Dévidoirs
Dévidoir HBX 5.35 Automatic
Toujours parfaitement rangé : ce dévidoir élégant s'installe sur le mur pour un encombrement minimal et se raccorde au robinet à l'aide d'un flexible de raccordement. Grâce au support mural, le dévidoir est même orientable à plus de 180° et atteint ainsi aisément tous les recoins du jardin. Le tuyau d'arrosage est facile à déployer jusqu'à sa longueur maximale. Des crans d'arrêt correspondants sont prévus à cet effet : le tuyau se bloque de façon entièrement automatique par petits intervalles. Il suffit de tirer légèrement sur l'extrémité du tuyau pour le débloquer puis il est rappelé automatiquement et de manière contrôlée, sans pliures ni nœuds. Le dévidoir se distingue en outre par un système de montage innovant, FlexChange, qui permet de permuter aisément le dévidoir entre le support mural et le pic de fixation disponible en option. De plus, le support mural est amovible et doté d'emplacements de rangement pour les pistolets et les accessoires d'arrosage. Étant également protégé contre les UV et le gel, le dévidoir peut rester en place sur le mur de la maison toute l'année.
Pic de fixation pour dévidoirs HBX Automatic
Le pic de fixation se place librement à l'endroit de votre choix. Il suffit de le visser dans la terre pour que le pic métallique robuste garantisse une fixation très solide. À l'aide du niveau à bulle intégré dans le pic de fixation, même un montage en terrain accidenté est par conséquent possible. Grâce à la technologie FlexChange innovante, le dévidoir se positionne aisément et sans outils sur le pic de fixation. Avec un rayon d'orientation de 360°, il offre en outre la possibilité d'atteindre tous les recoins du jardin avec le tuyau, garantissant ainsi une liberté de mouvement maximale lors de l'arrosage.
Dévidoir HBX 2.10 Compact
Le dévidoir HBX 2.10 est la solution idéale pour l'arrosage sur les balcons, les terrasses tropéziennes et dans les jardinets ou pour l'utilisation mobile au camping. Le dévidoir est « prêt à l'emploi ». Tous les accessoires pour l'utilisation en extérieur sont inclus. Le tuyau s'enroule rapidement et sans effort à l'aide de la manivelle repliable. Le système anti-gouttes fiable avec 2 raccords Aqua Stop garantit un débranchement confortable sans éclaboussures. En association avec le concept de rangement intelligent pour les accessoires et les embouts de tuyau, les taches d'eau sur les moquettes ou le parquet appartiennent au passé. Grâce à son format compact, le dévidoir se range avec un encombrement minimal, par exemple dans le placard sous l'évier dans un appartement. En alternative, un montage mural est possible. Le dévidoir peut également servir d'admission pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 4.
Chariots dévidoirs
Chariot dévidoir HT 6 M
Le HT 6 M a tout ce que l'on demande à un bon chariot dévidoir. Il dispose d'un enrouleur de tuyau métallique, est extrêmement robuste et néanmoins facile à déplacer jusqu'à l'endroit où vous en avez besoin. Particulièrement astucieux : grâce aux fixations rapides, vous pouvez faire passer en un clin d'œil la poignée du format de rangement compact à une hauteur confortable pour tirer le chariot. Le large pied du chariot dévidoir assure une bonne stabilité tandis que le guidage de tuyau solide et la manivelle ergonomique assurent un enroulement simple et fiable du tuyau. Et comme si cela ne suffisait pas, le chariot dévidoir se distingue par des fonctions confort telles qu'un dispositif anti-gouttes, un support de pistolet pratique et une manivelle repliable pour un rangement peu encombrant.
Stations d'arrosage
Station d'arrosage HR 4.30 Set
Que ce soit au mur ou au milieu de votre écrin de verdure : la station d'arrosage HR 4.30 Set fait toujours son effet. L'enrouleur peut rester fixé au mur pendant l'arrosage ou être retiré facilement pour une utilisation mobile. Sa forme triangulaire au centre de gravité bas rend la station d'arrosage incroyablement stable, même au milieu du jardin, et la manivelle ergonomique à rotation libre fait de l'enroulement du tuyau un jeu d'enfant.
Supports à tuyau
Support à tuyau Hose Hanger Plus
Le support à tuyau robuste et esthétique Kärcher Plus est idéal pour une fixation facile sur les murs extérieurs. Le support mural pratique permet un gain de place et inclut une possibilité de rangement pour les pistolets et les douchettes. Le rangement de tuyau est adapté à tous les tuyaux d'arrosage courants. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour entretenir votre jardin. Le rangement de tuyau Kärcher innovant pose de nouveaux jalons en matière de fonctionnalité, de design et de qualité. Idéal pour un enroulement et un déroulement rapides du tuyau, et ce, avec un encombrement minimal. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
