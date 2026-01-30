Geen stroomaansluiting? Geen probleem! De KHB 4-18 Plus draadloze middendrukreiniger uit het Kärcher 18 V batterijplatform reinigt praktisch alles rondom uw huis zonder elektriciteitsvoorziening. Sluit gewoon de waterslang aan en hij is klaar voor gebruik. Met de zachte platte straal kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van tuinmeubelen, buitenspeelgoed en nog veel meer. Zijn je bloempotten gekleurd met groene aanslag en aarde? Dit is een klus voor de efficiënte roterende vuilfrees, waarmee zelfs hardnekkig vuil moeiteloos kan worden verwijderd. Beide mondstukken zijn bij de levering inbegrepen. De duurzame, krachtige lithium-ion-verwisselbare batterij kan in alle batterij-aangedreven apparaten van het 18 V Kärcher batterijplatform worden gebruikt. Dankzij de innovatieve Real Time-technologie geeft het LCD-display van de batterij de resterende capaciteit weer tijdens het werken, opladen en opslaan. Het brede assortiment aan accessoires maakt de KHB 4-18 Plus nog veelzijdiger. Zo is er bijvoorbeeld een schuimstraal, wasborstel en zuigslang voor het gebruik van water uit alternatieve bronnen. In deze versie zijn batterij en lader niet inbegrepen.