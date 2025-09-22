Mobiele drukreiniger

KHB Battery met 18V Kärcher Battery Power

Sluit gewoon de slang aan en u bent klaar om te beginnen: de nieuwe type reiniging voor buiten is super handig - dankzij de innovatieve KHB Battery. Door de compacte opstelling van pomp, motor en 18V-batterij kan het toestel makkelijk in de hand gehouden worden, en biedt het maximale flexibiliteit. De efficiënte en zachte middendruk (24 bar) maakt de KHB ideaal voor het snel tussentijds reinigen van tuintoestellen, tuinmeubilair, fietsen, motorfietsen en nog veel meer toepassingsgebieden rondom het huis. De optionele oppervlaktereiniger kan ook kleine oppervlakken grondig reinigen.