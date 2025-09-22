Mobiele drukreiniger
Sluit de tuinslang aan en u bent klaar om te beginnen: dankzij de innovatieve Kärcher KHB Battery met 18 V Kärcher verwisselbare batterij voor een snelle tussentijdse reiniging rond het huis - geen stroomaansluiting nodig.
KHB Battery met 18V Kärcher Battery Power
Sluit gewoon de slang aan en u bent klaar om te beginnen: de nieuwe type reiniging voor buiten is super handig - dankzij de innovatieve KHB Battery. Door de compacte opstelling van pomp, motor en 18V-batterij kan het toestel makkelijk in de hand gehouden worden, en biedt het maximale flexibiliteit. De efficiënte en zachte middendruk (24 bar) maakt de KHB ideaal voor het snel tussentijds reinigen van tuintoestellen, tuinmeubilair, fietsen, motorfietsen en nog veel meer toepassingsgebieden rondom het huis. De optionele oppervlaktereiniger kan ook kleine oppervlakken grondig reinigen.
Producten
Handige accessoires
PS 20 terrasreiniger voor KHB
Deze terrasreiniger is de ideale aanvulling op de drukreiniger KHB voor het reinigen van kleine vlakke oppervlakken en trappen.
MJ 24: 5-in-1 Multi Jet voor de KHB
De 5-in-1 multi-jet voor de KHB Battery: de MJ 24 met punt-, vlak-, spoel-, secundaire- en bewateringsstraal. Eenvoudig instelbaar door de sproeikop te draaien.
Variabele sproeilans 360° voor de KHB
Variabele spuitlans met verstelbare 360° instelling: de VJ 24 voor de KHB Battery ideaal voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen.