VJ 24 360° variabele spuitlans

Variabele spuitlans met instelbaar 360° gewricht: de VJ 24 voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.

De variabele VJ 24 spuitlans met instelbaar 360° gewricht kan moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk de baas. De geïntegreerde vlakstraal verwijdert het vuil doeltreffend en met de Quick Connect adapter kan u snel en eenvoudig omschakelen naar een ander toebehoren van de Handheld drukreiniger, met maar één hand. De VJ 24 is compatibel met de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. U hebt de verlenglans ook nodig voor de reiniging.

Kenmerken en voordelen
Flexibele aansluiting
  • Verstelbare 360°-scharnier
25°-vlakstraal
  • Grondige en efficiënte reiniging.
Quick Connect adaptor
  • Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 159 x 59 x 43
Toepassingen
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
  • Bloembakken
  • Vuilbakken
  • Fietsen
  • Tuingereedschap en -uitrusting
Toebehoren