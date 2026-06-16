VJ 24 360° variabele spuitlans
Variabele spuitlans met instelbaar 360° gewricht: de VJ 24 voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
De variabele VJ 24 spuitlans met instelbaar 360° gewricht kan moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk de baas. De geïntegreerde vlakstraal verwijdert het vuil doeltreffend en met de Quick Connect adapter kan u snel en eenvoudig omschakelen naar een ander toebehoren van de Handheld drukreiniger, met maar één hand. De VJ 24 is compatibel met de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. U hebt de verlenglans ook nodig voor de reiniging.
Kenmerken en voordelen
Flexibele aansluiting
- Verstelbare 360°-scharnier
25°-vlakstraal
- Grondige en efficiënte reiniging.
Quick Connect adaptor
- Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|159 x 59 x 43
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Bloembakken
- Vuilbakken
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting