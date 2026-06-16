De variabele VJ 24 spuitlans met instelbaar 360° gewricht kan moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk de baas. De geïntegreerde vlakstraal verwijdert het vuil doeltreffend en met de Quick Connect adapter kan u snel en eenvoudig omschakelen naar een ander toebehoren van de Handheld drukreiniger, met maar één hand. De VJ 24 is compatibel met de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. U hebt de verlenglans ook nodig voor de reiniging.