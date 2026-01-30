Voor flexibele reiniging onderweg en thuis is de OC 7-18 Handheld Battery Set de ideale keuze voor het moeiteloos verwijderen van middelzwaar vuil. De handbediende middendrukreiniger kan direct op de tuinslang worden aangesloten of efficiënt water aanzuigen uit externe bronnen zoals regentonnen of tanks. De meegeleverde aanzuigslang met waterfilter maakt een bereik tot 5 meter mogelijk. Met de krachtige 18 V Kärcher verwisselbare batterij die in de leveringsomvang is inbegrepen, is de OC 7-18 volledig onafhankelijk van externe stroom- en watervoorzieningen. Het doordachte, ergonomische ontwerp garandeert een comfortabele bediening, terwijl de 2-traps drukregeling van 11 tot 24 bar een nauwkeurige instelling biedt voor gevoelige oppervlakken of om de looptijd van de batterij te verlengen. Een led-indicatie geeft informatie over de gebruikte modus en het batterijniveau. Met de 5-in-1 Multi Jet kunt u snel schakelen tussen vijf straalsoorten, terwijl de sproeiertechnologie van Kärcher zorgt voor een zachte en effectieve reiniging, zelfs op gevoelige materialen. De OC 7-18 is daarom veelzijdig inzetbaar – of het nu is voor kamperen, na een fietstocht of voor tuinieren.