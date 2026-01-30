Mobiele drukreiniger OC 7-18 Handheld Battery Set
De handbediende draadloze middendrukreiniger OC 7-18 Handheld voor krachtige mobiele reiniging. Flexibel in gebruik dankzij de aanzuigslang en de drukregeling. Batterij en oplader inbegrepen.
Voor flexibele reiniging onderweg en thuis is de OC 7-18 Handheld Battery Set de ideale keuze voor het moeiteloos verwijderen van middelzwaar vuil. De handbediende middendrukreiniger kan direct op de tuinslang worden aangesloten of efficiënt water aanzuigen uit externe bronnen zoals regentonnen of tanks. De meegeleverde aanzuigslang met waterfilter maakt een bereik tot 5 meter mogelijk. Met de krachtige 18 V Kärcher verwisselbare batterij die in de leveringsomvang is inbegrepen, is de OC 7-18 volledig onafhankelijk van externe stroom- en watervoorzieningen. Het doordachte, ergonomische ontwerp garandeert een comfortabele bediening, terwijl de 2-traps drukregeling van 11 tot 24 bar een nauwkeurige instelling biedt voor gevoelige oppervlakken of om de looptijd van de batterij te verlengen. Een led-indicatie geeft informatie over de gebruikte modus en het batterijniveau. Met de 5-in-1 Multi Jet kunt u snel schakelen tussen vijf straalsoorten, terwijl de sproeiertechnologie van Kärcher zorgt voor een zachte en effectieve reiniging, zelfs op gevoelige materialen. De OC 7-18 is daarom veelzijdig inzetbaar – of het nu is voor kamperen, na een fietstocht of voor tuinieren.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reiniging
- Met de meegeleverde aanzuigslang en de Kärcher 18 V batterij (niet inbegrepen in de leveringsomvang) is reinigen onderweg eenvoudig en mobiel – onafhankelijk van water- en stroomaansluitingen.
- Flexibel inzetbaar voor veel verschillende reinigingstaken, bijv. voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, kinderwagens of spot-reiniging van de auto.
- De watertoevoer kan geschieden via een aangesloten tuinslang of via de aanzuigslang uit externe waterbronnen.
Drukregeling met led-indicatie
- Afhankelijk van de reinigingstaak kunt u schakelen tussen Max (24 bar) en eco!Mode¹⁾ (ca. 11 bar). Ideaal voor gevoelige oppervlakken of om de looptijd van de batterij te verlengen tot 30 min.
- Het led-lampje geeft informatie over de geselecteerde modus en de actuele laadstatus van de batterij.
Uitgebreid assortiment accessoires
- De Multi Jet combineert vijf straalsoorten in één enkele sproeier, die eenvoudig kan worden ingesteld door aan de sproeierkop te draaien.
- De aanzuigslang maakt het mogelijk om water uit externe waterbronnen zoals een tank, emmer of beek te gebruiken. Maximale bewegingsvrijheid dankzij de lengte van 5 m.
- Met de schuimsproeier kan reinigingsmiddel eenvoudig en doelgericht worden aangebracht voor een nog effectievere reiniging van hardnekkig vuil.
Effectieve echter zachte middendruk
- Dankzij de efficiënte sproeiertechnologie van Kärcher en de 5-in-1 Multi Jet reinigt de drukreiniger behoedzaam en waterbesparend. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- Ideale keuze om gevoelige onderdelen op fietsen te beschermen, zoals lagers, afdichtingen of naven.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp
- Dankzij het lage gewicht en het ergonomische ontwerp is het ook bij langdurig gebruik comfortabel werken met de middendrukreiniger.
- Het compacte ontwerp van het apparaat zorgt voor kleine afmetingen voor transport en opslag.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time Technologie met LCD-display: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|200
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / 14 eco!efficiency-stand: / 30
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|44 / 83
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ In de stand eco!Mode wordt het waterverbruik met 20% verminderd en het energieverbruik met 59% vergeleken met de hoogste stand (Max-modus).
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Schuimsproeier
- Adapter tuinslang 3/4"
- 5-in-1 Multi Jet
- Zuigslang
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Filter voor het toestel
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/campinguitrusting
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddle board)
- Kinderwagens/buggy's
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Vuilbakken
- Auto's
- Jaloezieën/rolluiken