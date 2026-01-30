Permettant un nettoyage flexible en déplacement et à la maison, l'OC 7-18 Handheld Battery Set est le choix idéal pour éliminer sans effort les salissures de moyenne intensité. Ce nettoyeur moyenne pression portatif peut être relié directement au tuyau d'arrosage ou aspirer efficacement de l'eau depuis des sources externes telles que les cuves d'eau ou les bidons. Le tuyau d'aspiration fourni, doté d'un filtre à eau, permet à cet effet un rayon d'action de 5 mètres. Avec la batterie interchangeable Kärcher 18 V performante qui est incluse, l'OC 7-18 ne dépend d'aucune alimentation électrique ni d'aucun approvisionnement en eau externes. Le design ergonomique élaboré garantit une prise en main agréable tandis que le réglage de la pression sur 2 niveaux de 11 à 24 bar offre un ajustement précis pour les surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie. Un afficheur à LED informe l'utilisateur du mode utilisé et du niveau de batterie. La lance Multi Jet 5 en 1 permet un changement rapide entre 5 types de jet pendant que la technologie de buse de Kärcher assure un nettoyage en douceur et efficace, y compris sur les matériaux délicats. L'OC 7-18 offre ainsi des possibilités d'utilisation variées, que ce soit pendant le camping, après une balade à vélo ou pour le jardinage.