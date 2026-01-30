Mobiele drukreiniger OC 6-18 Battery Set
De lichtgewicht en compacte middendrukreiniger op batterij voor tussentijdse reiniging. Inclusief 18V verwisselbare batterij en oplader.
Compact en draagbaar reinigen zonder stroomvoorziening – de batterijaangedreven middendrukreiniger OC 6-18 is ideaal voor een snelle en efficiënte tussentijdse reiniging onderweg of rondom het huis. Sluit eenvoudigweg de slang aan en je kunt aan de slag. Dankzij de afzonderlijk verkrijgbare zuigslang kan hij onderweg worden gebruikt om water uit putten, reservoirs, emmers of natuurlijke waterbronnen te halen. Met de zachte vlakstraalsproeier kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van fietsen, kampeer- of tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer. Een breed scala aan accessoires breidt de toepassingsgebieden van de OC 6-18 uit: bijvoorbeeld een 5-in-1 Multi Jet voor nog meer flexibiliteit bij het reinigen, een schuimstraal of een wasborstel zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. De verwisselbare batterij en oplader zijn bij de levering inbegrepen en de batterij kan in alle apparaten van het 18 V Kärcher batterijplatform worden gebruikt. Dankzij de innovatieve Real Time Technology toont het LCD-display van de batterij de resterende capaciteit tijdens het werken, opladen en opbergen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reiniging
- Onafhankelijk van de stroombron dankzij batterijtechnologie.
- Reinigen kan ook zonder wateraansluiting dankzij de aanzuigslang of de watertrolley van 12 liter (beide apart verkrijgbaar).
Praktische opbergruimte voor toebehoren op de machine
- De slang, spuitpistool en spuitlans kunnen eenvoudig en veilig op het apparaat worden opgeborgen om ruimte te besparen.
- Accessoires zijn altijd bij de hand, ook als je onderweg bent.
- De navulbare watertrolley met 12 liter inhoud is verkrijgbaar als optioneel accessoire.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk
- 24 bar druk (max.) voor efficiënte reiniging.
- Reinigt zelfs gevoelige oppervlakken voorzichtig, veilig en betrouwbaar.
Flexibele slang
- Eenvoudige hantering van de slang.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij (niet standaard meegeleverd)
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 200
|Batterij type
|Uitneembare lithium-ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|384 x 241 x 204
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Slangtype: flexibele middendrukslang
- Drukpistool: middendrukpistool
- Sproeilans: kort en lang
Videos
Toepassingen
- Tuinspeelgoed
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Vuilbakken
- Bloembakken
- Fietsen
- Velgen
- Jaloezieën/rolluiken
- Tent/campinguitrusting
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen OC 6-18 Battery Set
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.