Compact en draagbaar reinigen zonder stroomvoorziening – de batterijaangedreven middendrukreiniger OC 6-18 is ideaal voor een snelle en efficiënte tussentijdse reiniging onderweg of rondom het huis. Sluit eenvoudigweg de slang aan en je kunt aan de slag. Dankzij de afzonderlijk verkrijgbare zuigslang kan hij onderweg worden gebruikt om water uit putten, reservoirs, emmers of natuurlijke waterbronnen te halen. Met de zachte vlakstraalsproeier kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van fietsen, kampeer- of tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer. Een breed scala aan accessoires breidt de toepassingsgebieden van de OC 6-18 uit: bijvoorbeeld een 5-in-1 Multi Jet voor nog meer flexibiliteit bij het reinigen, een schuimstraal of een wasborstel zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. De verwisselbare batterij en oplader zijn bij de levering inbegrepen en de batterij kan in alle apparaten van het 18 V Kärcher batterijplatform worden gebruikt. Dankzij de innovatieve Real Time Technology toont het LCD-display van de batterij de resterende capaciteit tijdens het werken, opladen en opbergen.