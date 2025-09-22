MOBILE OUTDOOR CLEANER

Of u nu gaat wandelen, fietsen of de hond uitlaten: buiten in volle beweging zijn is dolle pret. Maar soms ook héél vuil. Met de Mobile Outdoor Cleaner OC 3, maakt u hier korte metten mee, zelfs als u onderweg bent, en blijft de natuur waar hij moet zijn, namelijk buiten.

Op elke plaats. Op elk moment. De mobiele Outdoor Cleaner.

Dankzij een geïntegreerde batterij en een watertank van 4 liter, kan u het vuil snel en gemakkelijk ter plaatse verwijderen, zodat het interieur van uw auto en uw hele huis proper blijft. Buitengewoon handig: de toepassingen van de universele Mobile Outdoor Cleaner kunnen dankzij een breed aanbod aan accessoires optimaal worden uitgebreid. De Adventure, Bike en Pet Box bieden de geschikte uitrusting voor een zachte maar tegelijk grondige reiniging van uw schoenen, fiets of hond.

Gesofistikeerd opbergconcept

De slang en het spuitpistool kunnen handig worden opgeborgen onder de watertank. Op die manier blijft het toestel compact en eenvoudig te vervoeren.

Flexibele werking op batterijen

De geïntegreerde Lithium-ion batterij zorgt voor een mobiele reiniging zonder dat u een stroombron nodig hebt.

Watertank met vulpeilindicatie

De watertank van 4 liter volstaat ruimschoots voor de reiniging van 2 fietsen of verschillende kleine objecten.

Doeltreffende lage druk

De vlakke straal met lage druk reinigt gevoelige onderdelen grondig en toch zacht.

Mobile Outdoor Cleaner OC3 Plus

De OC 3 Plus Mobile Outdoor Cleaner met een groter waterreservoir voor snelle reiniging onderweg. Dankzij de geïntegreerde batterij en een waterreservoir van 7 liter kunt u eenvoudig en moeiteloos vuil direct op de plaats van gebruik verwijderen, of het nu uw schoenen, fiets of huisdieren zijn die vuil zijn - om alles mooi en schoon te houden in uw auto en huis.

Adventure Box

    Hou het vuil buiten met Adventure Box

    Wandelingen in de vrije natuur zijn heerlijk, maar u houdt er soms vuile schoenen aan over. Kärcher heeft hiervoor de perfecte oplossing. Dankzij zijn Lithium ion batterij, afneembare watertank van 4 liter en passende accessoires, verwijdert hij modder, vuil en zand van uw wandelschoenen en buggy's – voordat deze uw auto of huis vuil kunnen maken. Hierdoor wordt hij de ideale reisgenoot voor elk familie-uitstapje.

     

    Naar de Adventure Box
    Bike Box

      Uw fiets kuisen met de Bike Box

      Uw fiets schoonmaken is een karwei dat kan aanvoelen als het beklimmen van een hoge berg, met de Mobile Outdoor Cleaner voelt het eerder als bergaf rijden. Het spuitpistool wast op een veilige manier al het vuil weg van gevoelige onderdelen, terwijl een universele wasborstel het hardnekkiger vuil verwijdert – waardoor uw spaken, frame en banden schitterend schoon worden. De Bike Box wordt volledig geleverd met een geïntegreerde Lithium ion batterij, een afneembare watertank van 4 liter, een reinigingsmiddel en een microvezel doek.

      Naar de Bike Box
      Pet Box

        Maak uw hond schoon met de Pet Box

        Wat een hondenleven ! Na elke wandeling moet u uw trouwe viervoeter weer schoonmaken - ofwel de auto en tapijten. Dankzij de diervriendelijke douchekop aan lage druk verwijdert de Mobile Outdoor Cleaner samen met de Pet Box al het vuil en de modder op een zachte manier en ter plaatse. Dankzij zijn geïntegreerde Lithium ion batterij en zijn afneembare watertank, kan hij zelfs puppies schoonspuiten. Geef uw hond terug een schone vacht met de Mobile Outdoor Cleaner.

        Naar de Pet Box

        Toebehoren

        De toepassingen van de Mobile Outdoor Cleaner kunnen nog fel worden uitgebreid door een ruim aanbod aan speciale accessoires. De Adventure, Bike en Pet accessoireboxen bieden de juiste uitrusting om uw Mobile reinigingsprestaties nog te verbeteren.

        Naar de toebehoren

        Toepassingen

