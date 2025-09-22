Uw fiets kuisen met de Bike Box

Uw fiets schoonmaken is een karwei dat kan aanvoelen als het beklimmen van een hoge berg, met de Mobile Outdoor Cleaner voelt het eerder als bergaf rijden. Het spuitpistool wast op een veilige manier al het vuil weg van gevoelige onderdelen, terwijl een universele wasborstel het hardnekkiger vuil verwijdert – waardoor uw spaken, frame en banden schitterend schoon worden. De Bike Box wordt volledig geleverd met een geïntegreerde Lithium ion batterij, een afneembare watertank van 4 liter, een reinigingsmiddel en een microvezel doek.