MOBILE OUTDOOR CLEANER
Of u nu gaat wandelen, fietsen of de hond uitlaten: buiten in volle beweging zijn is dolle pret. Maar soms ook héél vuil. Met de Mobile Outdoor Cleaner OC 3, maakt u hier korte metten mee, zelfs als u onderweg bent, en blijft de natuur waar hij moet zijn, namelijk buiten.
Gesofistikeerd opbergconcept
De slang en het spuitpistool kunnen handig worden opgeborgen onder de watertank. Op die manier blijft het toestel compact en eenvoudig te vervoeren.
Flexibele werking op batterijen
De geïntegreerde Lithium-ion batterij zorgt voor een mobiele reiniging zonder dat u een stroombron nodig hebt.
Watertank met vulpeilindicatie
De watertank van 4 liter volstaat ruimschoots voor de reiniging van 2 fietsen of verschillende kleine objecten.
Doeltreffende lage druk
De vlakke straal met lage druk reinigt gevoelige onderdelen grondig en toch zacht.
Producten
Hou het vuil buiten met Adventure Box
Wandelingen in de vrije natuur zijn heerlijk, maar u houdt er soms vuile schoenen aan over. Kärcher heeft hiervoor de perfecte oplossing. Dankzij zijn Lithium ion batterij, afneembare watertank van 4 liter en passende accessoires, verwijdert hij modder, vuil en zand van uw wandelschoenen en buggy's – voordat deze uw auto of huis vuil kunnen maken. Hierdoor wordt hij de ideale reisgenoot voor elk familie-uitstapje.
Uw fiets kuisen met de Bike Box
Uw fiets schoonmaken is een karwei dat kan aanvoelen als het beklimmen van een hoge berg, met de Mobile Outdoor Cleaner voelt het eerder als bergaf rijden. Het spuitpistool wast op een veilige manier al het vuil weg van gevoelige onderdelen, terwijl een universele wasborstel het hardnekkiger vuil verwijdert – waardoor uw spaken, frame en banden schitterend schoon worden. De Bike Box wordt volledig geleverd met een geïntegreerde Lithium ion batterij, een afneembare watertank van 4 liter, een reinigingsmiddel en een microvezel doek.
Maak uw hond schoon met de Pet Box
Wat een hondenleven ! Na elke wandeling moet u uw trouwe viervoeter weer schoonmaken - ofwel de auto en tapijten. Dankzij de diervriendelijke douchekop aan lage druk verwijdert de Mobile Outdoor Cleaner samen met de Pet Box al het vuil en de modder op een zachte manier en ter plaatse. Dankzij zijn geïntegreerde Lithium ion batterij en zijn afneembare watertank, kan hij zelfs puppies schoonspuiten. Geef uw hond terug een schone vacht met de Mobile Outdoor Cleaner.
Toebehoren
De toepassingen van de Mobile Outdoor Cleaner kunnen nog fel worden uitgebreid door een ruim aanbod aan speciale accessoires. De Adventure, Bike en Pet accessoireboxen bieden de juiste uitrusting om uw Mobile reinigingsprestaties nog te verbeteren.