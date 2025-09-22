NETTOYEUR MOBILE

Lorsqu'il n'y a pas de prise de courant à proximité : avec les solutions de nettoyage mobiles sans fil de Kärcher, fonctionnant à moyenne ou basse pression, la propreté à l'extérieur ne connaît plus aucune limite.

efiicient low pressure

À chaque endroit. À chaque instant. Le nettoyeur portable Outdoor Cleaner.

Grâce à la batterie intégrée et au réservoir d'eau de 4 litres, vous pouvez rapidement et facilement enlever la saleté sur place, pour que l'intérieur de votre voiture et votre maison restent propres. Extrêmement pratique : les applications du nettoyeur portable Outdoor Cleaner peuvent être étendues de façon optimale, grâce à la gamme étendue d'accessoires. Les boîtes Adventure, Bike et Pet Box offrent l'équipement approprié pour un nettoyage à la fois doux et profond de vos chaussures, votre bicyclette ou votre chien.

icon_arrow

Cleveres Aufbewahrungskonzept

Concept de rangement sophistiqué

Le tuyau et le pistolet peuvent être rangés de façon pratique sous le réservoir d'eau. L'appareil restera ainsi compact et facile à transporter.

Flexibler Akkubetrieb

Opération flexible sur batteries

La batterie Lithium-ion intégrée permet un nettoyage mobile sans besoin d'une source d'alimentation.

Wassertank mit Füllstandanzeige

Réservoir d'eau avec indication du niveau de remplissage

Le réservoir d'eau de 4 litres suffit largement pour le nettoyage de 2 bicyclettes ou de divers petits objets.

Effizienter Niederdruck

Pression basse effective

Le jet plat à basse pression nettoie tous les composants sensibles profondément et en même temps doucement.

Produits

0 Produits

Mobile Outdoor Cleaner OC3 Plus

Nettoyeur mobile extérieur OC 3 Plus avec une plus grande réserve d'eau pour un nettoyage rapide en déplacement. Grâce à la batterie intégrée et au réservoir d’eau de 7 litres, la saleté est éliminée rapidement et facilement sur place, sur les chaussures, les vélos ou les animaux de compagnie, pour garder la voiture et la maison propres.

icon_arrow

Adventure Box

Mobile Outdoor Cleaner

Adventure Box

Mobile Outdoor Cleaner

Adventure Box

    Éliminez la saleté avec le nettoyeur mobile Adventure Box

    Les promenades en pleine campagne sont agréables, mais parfois aussi très salissantes. Le nettoyeur portable Outdoor Cleaner associé à la boîte Adventure Box de Kärcher offre la solution parfaite à cet effet. Grâce à sa batterie intégrée Lithium ion, son réservoir d'eau amovible de 4 litres et ses accessoires appropriés, il enlève la boue, la saleté et le sable de vos chaussures de marche et de votre buggy – avant qu'il aient la chance de polluer votre voiture ou votre maison. Il deviendra ainsi le compagnon idéal à chaque promenade de famille.

    Découvrir la Adventure Box
    Bike Box

    Mobile Outdoor Cleaner

    Bike Box

    Mobile Outdoor Cleaner

    Bike Box

      Nettoyez votre vélo avec le nettoyeur mobile Bike Box

      Nettoyer votre bicyclette peut sembler laborieux comme la montée d'une haute montagne, mais le nettoyeur portable Outdoor Cleaner associé à la boîte Bike Box rend le nettoyage aussi facile qu'une descente en continu. Le pistolet nettoie en toute douceur les pièces sensibles, tandis que la brosse universelle enlève les saletés plus tenaces – ce qui fait briller vos rayons, votre cadre et vos pneus. Dans la livraison de la boîte, sont inclus : une batterie Lithium ion intégrée, un réservoir d'eau amovible de 4 litres, un détergent et un chiffon en microfibres.

      Découvrir la Bike Box
      Pet Box

      Mobile Outdoor Cleaner

      Pet Box

      Mobile Outdoor Cleaner

      Pet Box

        Maak uw hond schoon met de Pet Box

        Quelle vie de chien ! Après chaque promenade vous devez nettoyer votre fidèle quadrupède - ou bien votre voiture entière ou vos tapis. Grâce à la douchette à basse pression favorable aux animaux, ce nettoyeur portable Outdoor Cleaner en compagnie de la boîte Pet Box enlève toutes les saletés et la boue de façon douce et sur place. Et grâce à sa batterie Lithium ion intégrée et son réservoir d'eau amovible, il peut même nettoyer les chiots. Donnez une bonne réputation à votre chien avec le nettoyeur portable Outdoor Cleaner.

        Découvrir la Pet Box

        Accessoires

        Les applications du nettoyeur portable Outdoor Cleaner peuvent être étendues largement avec une gamme étendue d'accessoires spéciaux et de kit d'accessoires. Les boîtes d'accessoires Adventure, Bike et Pet Box offrent l'équipement approprié pour améliorer encore les performances de nettoyage mobiles.

        Vers les accessoires

        Applications

        aw_ow_1
         
        aw_ow_2
         
        aw_ow_3
         
        Schuhe reinigen
         
        Fahrrad reinigen
         
        Kinderwagen reiningen
         