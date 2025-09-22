NETTOYEUR MOBILE
Lorsqu'il n'y a pas de prise de courant à proximité : avec les solutions de nettoyage mobiles sans fil de Kärcher, fonctionnant à moyenne ou basse pression, la propreté à l'extérieur ne connaît plus aucune limite.
Concept de rangement sophistiqué
Le tuyau et le pistolet peuvent être rangés de façon pratique sous le réservoir d'eau. L'appareil restera ainsi compact et facile à transporter.
Opération flexible sur batteries
La batterie Lithium-ion intégrée permet un nettoyage mobile sans besoin d'une source d'alimentation.
Réservoir d'eau avec indication du niveau de remplissage
Le réservoir d'eau de 4 litres suffit largement pour le nettoyage de 2 bicyclettes ou de divers petits objets.
Pression basse effective
Le jet plat à basse pression nettoie tous les composants sensibles profondément et en même temps doucement.
Produits
Mobile Outdoor Cleaner
Adventure Box
Mobile Outdoor Cleaner
Adventure Box
Éliminez la saleté avec le nettoyeur mobile Adventure Box
Les promenades en pleine campagne sont agréables, mais parfois aussi très salissantes. Le nettoyeur portable Outdoor Cleaner associé à la boîte Adventure Box de Kärcher offre la solution parfaite à cet effet. Grâce à sa batterie intégrée Lithium ion, son réservoir d'eau amovible de 4 litres et ses accessoires appropriés, il enlève la boue, la saleté et le sable de vos chaussures de marche et de votre buggy – avant qu'il aient la chance de polluer votre voiture ou votre maison. Il deviendra ainsi le compagnon idéal à chaque promenade de famille.
Nettoyez votre vélo avec le nettoyeur mobile Bike Box
Nettoyer votre bicyclette peut sembler laborieux comme la montée d'une haute montagne, mais le nettoyeur portable Outdoor Cleaner associé à la boîte Bike Box rend le nettoyage aussi facile qu'une descente en continu. Le pistolet nettoie en toute douceur les pièces sensibles, tandis que la brosse universelle enlève les saletés plus tenaces – ce qui fait briller vos rayons, votre cadre et vos pneus. Dans la livraison de la boîte, sont inclus : une batterie Lithium ion intégrée, un réservoir d'eau amovible de 4 litres, un détergent et un chiffon en microfibres.
Maak uw hond schoon met de Pet Box
Quelle vie de chien ! Après chaque promenade vous devez nettoyer votre fidèle quadrupède - ou bien votre voiture entière ou vos tapis. Grâce à la douchette à basse pression favorable aux animaux, ce nettoyeur portable Outdoor Cleaner en compagnie de la boîte Pet Box enlève toutes les saletés et la boue de façon douce et sur place. Et grâce à sa batterie Lithium ion intégrée et son réservoir d'eau amovible, il peut même nettoyer les chiots. Donnez une bonne réputation à votre chien avec le nettoyeur portable Outdoor Cleaner.
Accessoires
Les applications du nettoyeur portable Outdoor Cleaner peuvent être étendues largement avec une gamme étendue d'accessoires spéciaux et de kit d'accessoires. Les boîtes d'accessoires Adventure, Bike et Pet Box offrent l'équipement approprié pour améliorer encore les performances de nettoyage mobiles.