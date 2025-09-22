Éliminez la saleté avec le nettoyeur mobile Adventure Box

Les promenades en pleine campagne sont agréables, mais parfois aussi très salissantes. Le nettoyeur portable Outdoor Cleaner associé à la boîte Adventure Box de Kärcher offre la solution parfaite à cet effet. Grâce à sa batterie intégrée Lithium ion, son réservoir d'eau amovible de 4 litres et ses accessoires appropriés, il enlève la boue, la saleté et le sable de vos chaussures de marche et de votre buggy – avant qu'il aient la chance de polluer votre voiture ou votre maison. Il deviendra ainsi le compagnon idéal à chaque promenade de famille.