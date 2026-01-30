Mobiele drukreiniger OC 6-18 Premium
Compacte en mobiele middendrukreiniger op batterij voor een snelle tussentijdse reiniging zonder dat er een stroom- of wateraansluiting nodig is. 18V batterij en oplader niet inbegrepen.
Compacte en mobiele reiniging onafhankelijk van stroom- of wateraansluiting - de OC 6-18 Premium batterijaangedreven middendrukreiniger is ideaal voor een snelle tussentijdse reiniging onderweg of rond het huis. Met de zachte vlakstraalsproeier kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van fietsen, kampeer- of tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer. De 12 liter watertrolley met grote wielen en uitschuifbare telescoopsteel dient tevens als mobiele basis voor de accu-aangedreven middendrukreiniger. Als er een wateraansluiting aanwezig is, kan het apparaat ook zonder tank worden gebruikt. Met een apart verkrijgbare zuigslang kan ook water uit putten, emmers of natuurlijke waterbronnen worden gebruikt. Voor transport kunnen het pistool en de spuitlans aan de tank worden bevestigd. Het uitgebreide assortiment accessoires maakt de OC 6-18 Premium nog veelzijdiger: bijvoorbeeld een schuimsproeier of een wasborstel zijn apart verkrijgbaar. De verwisselbare batterij (niet meegeleverd) kan worden gebruikt in alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.
Kenmerken en voordelen
Zelfvoorzienend en mobiel schoonmaken
- De 12 liter waterwagen maakt zelfstandig schoonmaken onderweg mogelijk. Er zit genoeg water in om drie tot vijf sterk vervuilde fietsen of meerdere voorwerpen zoals tuin-/kampeerstoelen schoon te maken.
- Het waterreservoir kan gemakkelijk thuis worden gevuld. Lekvrij ontwerp dankzij schroefdop.
- Onafhankelijk van stroomvoorziening dankzij batterijtechnologie (batterij apart verkocht).
Optimale mobiliteit dankzij de wielen en ergonomische handgreephoogte.
- De aluminium telescoopsteel kan worden uitgeschoven voor transport en weer worden ingeschoven voor opslag.
- Grote wielen voor veilig en comfortabel transport op ruw terrein of in de tuin.
Praktische opbergruimte voor toebehoren op de machine
- De slang, spuitpistool en spuitlans kunnen eenvoudig en veilig op het apparaat worden opgeborgen om ruimte te besparen.
- Het accessoirevak aan de achterkant van de waterwagen biedt ruimte voor extra accessoires.
- Alle accessoires zijn altijd binnen handbereik, zelfs wanneer je onderweg bent.
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk
- Tot 24 bar waterdruk voor efficiënte en grondige reiniging.
- Reinigt zelfs gevoelige oppervlakken veilig en betrouwbaar.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij (niet standaard meegeleverd)
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 200
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Kleur
|grijs
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|349 x 321 x 586
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Adapter tuinslang 3/4"
- Wielen
- Telescopisch handvat
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Inhoud watertank: 12 l
- Slangtype: flexibele middendrukslang
- Drukpistool: middendrukpistool
- Sproeilans: kort en lang
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/campinguitrusting
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Bloembakken
- Velgen
- Vuilbakken
- Jaloezieën/rolluiken
- Tuinspeelgoed
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen OC 6-18 Premium
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.