Compacte en mobiele reiniging onafhankelijk van stroom- of wateraansluiting - de OC 6-18 Premium batterijaangedreven middendrukreiniger is ideaal voor een snelle tussentijdse reiniging onderweg of rond het huis. Met de zachte vlakstraalsproeier kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van fietsen, kampeer- of tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer. De 12 liter watertrolley met grote wielen en uitschuifbare telescoopsteel dient tevens als mobiele basis voor de accu-aangedreven middendrukreiniger. Als er een wateraansluiting aanwezig is, kan het apparaat ook zonder tank worden gebruikt. Met een apart verkrijgbare zuigslang kan ook water uit putten, emmers of natuurlijke waterbronnen worden gebruikt. Voor transport kunnen het pistool en de spuitlans aan de tank worden bevestigd. Het uitgebreide assortiment accessoires maakt de OC 6-18 Premium nog veelzijdiger: bijvoorbeeld een schuimsproeier of een wasborstel zijn apart verkrijgbaar. De verwisselbare batterij (niet meegeleverd) kan worden gebruikt in alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.