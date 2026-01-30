De OC 7-18 Handheld is de ideale metgezel voor mobiele reiniging en verwijdert optimaal middelzwaar vuil onderweg en rondom het huis. Naast de directe aansluiting op de tuinslang biedt de handbediende middendrukreiniger ook de mogelijkheid om water aan te zuigen uit externe bronnen zoals tanks of regentonnen. Dankzij de meegeleverde aanzuigslang met waterfilter over een afstand tot 5 meter. In combinatie met de krachtige 18 V Kärcher verwisselbare batterij is de OC 7-18 volledig onafhankelijk van stroom- en wateraansluitingen. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele bediening, en een 2-traps drukregeling maakt het mogelijk om de druk in te stellen tussen 11 en 24 bar, ideaal voor gevoelige oppervlakken of om de looptijd van de batterij te verlengen. Een led-display geeft informatie over de geselecteerde modus en de laadstatus van de batterij. Met de 5-in-1 Multi Jet kunt u snel schakelen tussen vijf straalsoorten, terwijl de sproeiertechnologie van Kärcher zorgt voor een zachte en effectieve reiniging, zelfs op gevoelige oppervlakken. De OC 7-18 kan daarom op verschillende manieren worden gebruikt, of het nu op de camping is, na een fietstocht of in de tuin.