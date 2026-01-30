Mobiele drukreiniger OC 7-18 Handheld
De handbediende draadloze middendrukreiniger OC 7-18 Handheld voor krachtige mobiele reiniging. Flexibel in gebruik dankzij de aanzuigslang en de drukregeling.
De OC 7-18 Handheld is de ideale metgezel voor mobiele reiniging en verwijdert optimaal middelzwaar vuil onderweg en rondom het huis. Naast de directe aansluiting op de tuinslang biedt de handbediende middendrukreiniger ook de mogelijkheid om water aan te zuigen uit externe bronnen zoals tanks of regentonnen. Dankzij de meegeleverde aanzuigslang met waterfilter over een afstand tot 5 meter. In combinatie met de krachtige 18 V Kärcher verwisselbare batterij is de OC 7-18 volledig onafhankelijk van stroom- en wateraansluitingen. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele bediening, en een 2-traps drukregeling maakt het mogelijk om de druk in te stellen tussen 11 en 24 bar, ideaal voor gevoelige oppervlakken of om de looptijd van de batterij te verlengen. Een led-display geeft informatie over de geselecteerde modus en de laadstatus van de batterij. Met de 5-in-1 Multi Jet kunt u snel schakelen tussen vijf straalsoorten, terwijl de sproeiertechnologie van Kärcher zorgt voor een zachte en effectieve reiniging, zelfs op gevoelige oppervlakken. De OC 7-18 kan daarom op verschillende manieren worden gebruikt, of het nu op de camping is, na een fietstocht of in de tuin.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reiniging
- Met de meegeleverde aanzuigslang en de Kärcher 18 V batterij (niet inbegrepen in de leveringsomvang) is reinigen onderweg eenvoudig en mobiel – onafhankelijk van water- en stroomaansluitingen.
- Flexibel inzetbaar voor veel verschillende reinigingstaken, bijv. voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, kinderwagens of spot-reiniging van de auto.
- De watertoevoer kan geschieden via een aangesloten tuinslang of via de aanzuigslang uit externe waterbronnen.
Drukregeling met led-indicatie
- Afhankelijk van de reinigingstaak kunt u schakelen tussen Max (24 bar) en eco!Mode¹⁾ (ca. 11 bar). Ideaal voor gevoelige oppervlakken of om de looptijd van de batterij te verlengen tot 30 min.
- Het led-lampje geeft informatie over de geselecteerde modus en de actuele laadstatus van de batterij.
Uitgebreid assortiment accessoires
- De Multi Jet combineert vijf straalsoorten in één enkele sproeier, die eenvoudig kan worden ingesteld door aan de sproeierkop te draaien.
- De aanzuigslang maakt het mogelijk om water uit externe waterbronnen zoals een tank, emmer of beek te gebruiken. Maximale bewegingsvrijheid dankzij de lengte van 5 m.
- Met de schuimsproeier kan reinigingsmiddel eenvoudig en doelgericht worden aangebracht voor een nog effectievere reiniging van hardnekkig vuil.
Effectieve echter zachte middendruk
- Dankzij de efficiënte sproeiertechnologie van Kärcher en de 5-in-1 Multi Jet reinigt de drukreiniger behoedzaam en waterbesparend. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- Ideale keuze om gevoelige onderdelen op fietsen te beschermen, zoals lagers, afdichtingen of naven.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp
- Dankzij het lage gewicht en het ergonomische ontwerp is het ook bij langdurig gebruik comfortabel werken met de middendrukreiniger.
- Het compacte ontwerp van het apparaat zorgt voor kleine afmetingen voor transport en opslag.
18 V Kärcher Battery Power batterij (niet inbegrepen)
- Real Time Technologie met LCD-display: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|200
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Werktijd per batterijlading (/min)
|Standaard modus: / 14 eco!efficiency-stand: / 30
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ In de stand eco!Mode wordt het waterverbruik met 20% verminderd en het energieverbruik met 59% vergeleken met de hoogste stand (Max-modus).
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Schuimsproeier
- Adapter tuinslang 3/4"
- 5-in-1 Multi Jet
- Zuigslang
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Filter voor het toestel
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/campinguitrusting
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddle board)
- Kinderwagens/buggy's
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Vuilbakken
- Auto's
- Jaloezieën/rolluiken