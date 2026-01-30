Mobile Outdoor Cleaner OC 7-18 Handheld
Nettoyeur sans fil moyenne pression portatif OC 7-18 Handheld pour un nettoyage mobile puissant. Possibilités d'utilisation flexibles grâce au tuyau d'aspiration et au réglage de la pression.
L'OC 7-18 Handheld est l'allié idéal pour le nettoyage mobile et permet une élimination optimale des salissures de moyenne intensité en déplacement et autour de la maison. Outre le raccordement direct au tuyau d'arrosage, ce nettoyeur moyenne pression portatif offre également la possibilité d'aspirer de l'eau depuis des sources externes telles que les bidons ou les récupérateurs d'eau de pluie. Et ce, sur une distance pouvant aller jusqu'à 5 mètres grâce au tuyau d'aspiration fourni, doté d'un filtre à eau. En association avec la puissante batterie interchangeable Kärcher 18 V, l'OC 7-18 n'est tributaire d'aucun réseau d'électricité ou d'eau. Son design ergonomique garantit une prise en main confortable tandis qu'un réglage de la pression sur 2 niveaux permet d'ajuster la pression entre 11 et 24 bar, ce qui est optimal pour les surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie. Un afficheur à LED informe l'utilisateur du mode sélectionné et du niveau de charge de la batterie. La lance Multi Jet 5 en 1 permet un changement rapide entre 5 types de jet pendant que la technologie de buse de Kärcher assure un nettoyage en douceur et efficace, y compris sur les surfaces délicates. L'OC 7-18 offre ainsi des possibilités d'utilisation variées, que ce soit au camping, après une balade à vélo ou au jardin.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobile
- Le tuyau d'aspiration fourni et la batterie de 18 V de Kärcher (non incluse) permettent un nettoyage mobile en toute facilité pendant les déplacements, sans être tributaire des réseaux d'eau et d'électricité.
- Possibilités d'utilisation flexibles pour une multitude de tâches de nettoyage différentes, par ex. pour les vélos, les équipements de jardin et de camping, les poussettes ou un nettoyage ciblé sur la voiture.
- L'approvisionnement en eau peut se faire soit par le biais d'un tuyau d'arrosage raccordé soit depuis des sources d'eau externes via le tuyau d'aspiration fourni.
Réglage de la pression avec indicateur à LED
- Selon la tâche de nettoyage, il est possible d'alterner entre Max (24 bar) et eco!Mode¹⁾ (env. 11 bar). Idéal pour les surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie à 30 min au maximum.
- Le voyant à LED informe l'utilisateur du mode sélectionné et du niveau de charge actuel de la batterie.
Vaste éventail d'accessoires
- La lance Multi Jet réunit 5 types de jet en une seule buse qui se règle aisément en tournant la tête de buse.
- Le tuyau d'aspiration permet d'utiliser l'eau provenant de sources externes comme un bidon, un seau ou un ruisseau. Liberté de mouvement maximale grâce à une longueur de 5 m.
- Le canon à mousse permet une application facile et ciblée du détergent pour un nettoyage encore plus efficace en cas de salissures tenaces.
Moyenne pression efficace et peu agressive
- Grâce à la technologie de buse efficace de Kärcher et à la lance Multi Jet 5 en 1, le pistolet de nettoyage permet un nettoyage en douceur et économe en eau. Les salissures sont éliminées très efficacement.
- Idéal pour nettoyer en douceur les éléments délicats comme les roulements, les joints ou les moyeux sur le vélo.
- Nettoyage fiable et précis, y compris aux endroits difficiles d'accès.
Design léger et ergonomique
- Grâce à son faible poids et à sa forme ergonomique, le nettoyeur moyenne pression permet un travail confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
- Le design compact de l'appareil garantit des dimensions réduites pour le transport et le stockage.
Batterie Kärcher Battery Power 18 V (non incluse)
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression (bar)
|24
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit (l/h)
|200
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / 14 Mode eco!efficiency : / 30
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ Le réglage eco!Mode permet de réduire la consommation d'eau de 20 % et la consommation d'électricité de 59 % par rapport au réglage maximal (mode Max).
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Canon à mousse
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
- Multi Jet 5 en 1
- Flexible d'aspiration
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Filtre à eau intégré
- Filtre de l'appareil
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Poubelles
- Voitures
- Stores vénitiens/volets roulants