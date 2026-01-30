L'OC 7-18 Handheld est l'allié idéal pour le nettoyage mobile et permet une élimination optimale des salissures de moyenne intensité en déplacement et autour de la maison. Outre le raccordement direct au tuyau d'arrosage, ce nettoyeur moyenne pression portatif offre également la possibilité d'aspirer de l'eau depuis des sources externes telles que les bidons ou les récupérateurs d'eau de pluie. Et ce, sur une distance pouvant aller jusqu'à 5 mètres grâce au tuyau d'aspiration fourni, doté d'un filtre à eau. En association avec la puissante batterie interchangeable Kärcher 18 V, l'OC 7-18 n'est tributaire d'aucun réseau d'électricité ou d'eau. Son design ergonomique garantit une prise en main confortable tandis qu'un réglage de la pression sur 2 niveaux permet d'ajuster la pression entre 11 et 24 bar, ce qui est optimal pour les surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie. Un afficheur à LED informe l'utilisateur du mode sélectionné et du niveau de charge de la batterie. La lance Multi Jet 5 en 1 permet un changement rapide entre 5 types de jet pendant que la technologie de buse de Kärcher assure un nettoyage en douceur et efficace, y compris sur les surfaces délicates. L'OC 7-18 offre ainsi des possibilités d'utilisation variées, que ce soit au camping, après une balade à vélo ou au jardin.