Mobiele drukreiniger OC 6-18
Lichtgewicht en compacte middendrukreiniger op batterij voor een snelle tussentijdse reiniging. 18V batterij, oplader en aanzuigslang worden apart verkocht.
Compacte en mobiele reiniging onafhankelijk van de stroomvoorziening - de batterij-aangedreven middendrukreiniger OC 6-18 is ideaal voor een snelle en efficiënte tussentijdse reiniging onderweg of rondom het huis. Sluit eenvoudigweg de slang aan en je kunt aan de slag. Een apart verkrijgbare zuigslang maakt mobiel gebruik mogelijk door gebruik te maken van water uit putten, reservoirs, emmers of natuurlijke waterbronnen. Met de zachte vlakstraalsproeier kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van fietsen, kampeer- of tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer. Een breed scala aan accessoires breidt de toepassingsgebieden van de OC 6-18 uit: zo zijn een 5-in-1 MultiJet voor nog meer flexibiliteit bij het reinigen, een schuimstraal of een wasborstel afzonderlijk verkrijgbaar. De verwisselbare batterij (niet meegeleverd) kan worden gebruikt in alle op batterij werkende apparaten op het 18V Kärcher batterijplatform. Dankzij de innovatieve Real Time Technology toont het LCD-display van de batterij de resterende capaciteit tijdens het werken, opladen en opbergen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reiniging
- Onafhankelijk van de stroombron dankzij batterijtechnologie.
- Reinigen is ook zonder wateraansluiting mogelijk dankzij de zuigslang of de 12 l watertankwagen (beide apart verkrijgbaar).
Praktische opbergruimte voor toebehoren op de machine
- De slang, spuitpistool en spuitlans kunnen eenvoudig en veilig op het apparaat worden opgeborgen om ruimte te besparen.
- Accessoires zijn altijd bij de hand, ook als je onderweg bent.
- De navulbare 12 l waterwagen is als optioneel accessoire verkrijgbaar.
Home & Garden app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk
- 24 bar druk (max.) voor efficiënte tussentijdse reiniging.
- Reinigt zelfs gevoelige oppervlakken voorzichtig, veilig en betrouwbaar.
Flexibele slang
- Eenvoudige hantering van de slang.
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij (niet standaard meegeleverd)
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|max. 24
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 200
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|384 x 241 x 204
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Slangtype: flexibele middendrukslang
- Drukpistool: middendrukpistool
- Sproeilans: kort en lang
Toepassingen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuinspeelgoed
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Vuilbakken
- Bloembakken
- Fietsen
- Velgen
- Jaloezieën/rolluiken
- Tent/campinguitrusting
