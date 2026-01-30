Compacte en mobiele reiniging onafhankelijk van de stroomvoorziening - de batterij-aangedreven middendrukreiniger OC 6-18 is ideaal voor een snelle en efficiënte tussentijdse reiniging onderweg of rondom het huis. Sluit eenvoudigweg de slang aan en je kunt aan de slag. Een apart verkrijgbare zuigslang maakt mobiel gebruik mogelijk door gebruik te maken van water uit putten, reservoirs, emmers of natuurlijke waterbronnen. Met de zachte vlakstraalsproeier kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van fietsen, kampeer- of tuinmeubelen, speelgoed en nog veel meer. Een breed scala aan accessoires breidt de toepassingsgebieden van de OC 6-18 uit: zo zijn een 5-in-1 MultiJet voor nog meer flexibiliteit bij het reinigen, een schuimstraal of een wasborstel afzonderlijk verkrijgbaar. De verwisselbare batterij (niet meegeleverd) kan worden gebruikt in alle op batterij werkende apparaten op het 18V Kärcher batterijplatform. Dankzij de innovatieve Real Time Technology toont het LCD-display van de batterij de resterende capaciteit tijdens het werken, opladen en opbergen.